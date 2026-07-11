أكسيوس: ترامب منح إيران مهلة السبت لوقف الهجمات وفتح مضيق هرمز

كشف موقع أكسيوس أن إدارة ترامب طلبت من إيران الاعتراف علناً بأن مضيق هرمز مفتوح والتعهد بوقف إطلاق النار على السفن التجارية، ومنحتها مهلة حتى اليوم السبت لتنفيذ ذلك.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين في مؤتمر صحفي ، مساء الجمعة، إن الرسالة تم نقلها إلى إيران مباشرة ومن خلال وسطاء إقليميين.

اتهام واشنطن لطهران بانتهاك مذكرة التفاهم

يأتي هذا فى ظل اتهام الإدارة الأمريكية لإيران بانتهاك مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الولايات المتحدة قبل ثلاثة أسابيع من خلال إطلاق النار بشكل متكرر على السفن التجارية داخل المضيق وحوله.

وأثارت الهجمات عدة عمليات تبادل لإطلاق النار، ودفعت الاتفاق الهش إلى حافة الانهيار، حيث أعلن الرئيس ترامب “انتهى” وقف إطلاق النار هذا الأسبوع.

وويشير أكسيوس إلى أن المسؤولين الأمريكيين يرون أن فشل إيران في احترام مثل هذا الالتزام المباشر يثير شكوكاً جدية حول استعدادها وقدرتها على تنفيذ اتفاق نووي أكثر تعقيداً بكثير.

عراقجي يلتقى وزير خارجية عمان فى مسقط

ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي يوم السبت في مسقط لبحث أزمة هرمز.

وفي الأسابيع الأخيرة، حتى قبل توقيع مذكرة التفاهم، تحالفت عُمان مع الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج من خلال فتح قناة جنوبية بالقرب من ساحلها لعبور السفن عبر المضيق.

وكانت إيران غاضبة لأن هذه الخطوة أضعفت موقفها التفاوضي. ويزعم المسؤولون الأمريكيون أن المفاوضين الإيرانيين أخبروهم أن عناصر متطرفة داخل النظام فتحت النار على السفن في محاولة لاستعادة نفوذها.

وعلناً، اتحد المفاوضون الإيرانيون وقادة الحرس الثوري الإسلامي وغيرهم من كبار المسؤولين في مطالبتهم بأن تحتفظ طهران بالسيطرة على الملاحة عبر المضيق.

اليوم السابع