متاعب الجهاز الهضمى في الطقس الحار.. نصائح لراحة معدتك

مع ارتفاع درجات الحرارة وتغيّر العادات الغذائية في فصل الصيف، يلاحظ كثيرون تكرار الشعور بألم البطن أو الانتفاخ أو عسر الهضم بعد تناول الطعام. ورغم أن هذه الأعراض تبدو في أحيان كثيرة بسيطة ومؤقتة، فإن استمرارها قد يشير إلى وجود مشكلة في الجهاز الهضمي تحتاج إلى تقييم طبي، خاصة إذا كانت تتكرر بصورة ملحوظة أو تؤثر في ممارسة الأنشطة اليومية.

وفقًا لتقرير نشره موقع Florida Digestive Specialists، فإن أشهر الصيف ترتبط بزيادة بعض اضطرابات الجهاز الهضمي نتيجة اجتماع عدة عوامل، منها طبيعة الأطعمة المنتشرة خلال هذا الموسم، وارتفاع درجات الحرارة، وطريقة تناول المشروبات، وهو ما قد يزيد من فرص الشعور بعدم الارتياح في المعدة لدى بعض الأشخاص.

لماذا تزداد مشكلات المعدة في الصيف؟

لا يقتصر تأثير الطقس الحار على الشعور بالإجهاد أو العطش، بل يمتد أيضًا إلى عملية الهضم. فمع ارتفاع الحرارة يعمل الجسم على توجيه جزء أكبر من تدفق الدم نحو الجلد للمساعدة في التخلص من الحرارة الزائدة، وهو ما قد يجعل عملية الهضم أبطأ نسبيًا لدى بعض الأشخاص، فيظهر الإحساس بثقل المعدة أو الامتلاء بعد تناول الوجبات.

كما أن المناسبات الصيفية غالبًا ما تتضمن أطعمة مرتفعة الدهون أو كثيرة التوابل، وهي من الأطعمة التي قد تستغرق وقتًا أطول في الهضم، وقد تؤدي إلى عسر الهضم أو تهيج المعدة، كما قد تثير أعراض المرارة لدى الأشخاص المعرضين لذلك.

أطعمة قد تزيد من آلام البطن

يعتمد كثيرون خلال الإجازات والتجمعات الصيفية على الوجبات السريعة والمقليات والصلصات الغنية بالدهون، بالإضافة إلى الحلويات الباردة. ورغم أنها تمنح شعورًا بالانتعاش، فإنها قد تكون سببًا في حدوث تقلصات أو غازات أو اضطرابات هضمية، خاصة لدى من يعانون من حساسية منتجات الألبان أو عدم تحمل اللاكتوز.

كما أن الإفراط في تناول السكريات مع المشروبات أو المثلجات قد يزيد من انزعاج المعدة لدى بعض الأشخاص، خصوصًا إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو بعد وجبات دسمة.

المشروبات ودورها في متاعب الجهاز الهضمي

الحفاظ على الترطيب أمر ضروري في الصيف، لكن اختيار نوعية المشروبات لا يقل أهمية عن كمية السوائل التي يتم تناولها. فالمشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالسكر قد تؤدي إلى زيادة الانتفاخ وتكوين الغازات.

ويُنصح بالاعتماد على الماء بصورة أساسية، مع توزيع شربه على مدار اليوم، لتقليل تأثير الحرارة في الجسم ودعم كفاءة الجهاز الهضمي.

متى يكون ألم البطن علامة تستدعي الانتباه؟

إذا ظهر ألم المعدة بعد وجبة ثقيلة ثم اختفى سريعًا، فقد لا يكون الأمر مدعاة للقلق. لكن استمرار الألم أو تكراره بصورة متقاربة، أو ارتباطه بالغثيان أو الانتفاخ المستمر أو تغيرات واضحة في حركة الأمعاء، يستوجب مراجعة الطبيب، لأن هذه الأعراض قد ترتبط بحالات مثل ارتجاع المريء أو متلازمة القولون العصبي أو عدم تحمل بعض الأطعمة أو غيرها من اضطرابات الجهاز الهضمي.

خطوات تساعد على تقليل اضطرابات المعدة

يمكن تقليل فرص الإصابة بآلام البطن خلال الصيف من خلال تناول وجبات متوازنة بكميات معتدلة، والحد من الأطعمة الدهنية والحارة، وعدم الإفراط في الحلويات والمشروبات السكرية، مع الحرص على شرب الماء بانتظام. كما يُفضل تناول الطعام ببطء ومنح الجهاز الهضمي الوقت الكافي لإتمام عملية الهضم، إلى جانب متابعة أي أطعمة يلاحظ الشخص أنها تثير الأعراض وتجنبها قدر الإمكان.

وفي حال استمرار الأعراض أو تكرارها بصورة تؤثر في جودة الحياة، فإن استشارة طبيب متخصص تساعد في الوصول إلى السبب الحقيقي ووضع خطة علاجية مناسبة، بدلاً من الاكتفاء بالمسكنات أو تجاهل المشكلة.

اليوم السابع