جوجل تحتفل بمرور 25 عامًا على Google Images بتصميم جديد وميزات ذكاء اصطناعي

أعلنت جوجل عن تحديث كبير لخدمة Google Images بالتزامن مع مرور 25 عامًا على إطلاقها، في خطوة تهدف إلى جعل تجربة البحث عن الصور أكثر سرعة وذكاءً، مع إضافة أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من بينها إمكانية إنشاء الصور مباشرة من نتائج البحث.

واجهة جديدة بنتائج أكثر ذكاءً

رغم أن التصميم الجديد لا يختلف كثيرًا عن الشكل الحالي للخدمة، فإن جوجل تؤكد أن نتائج البحث أصبحت تُحدَّث لحظيًا وتُرتب بطريقة أكثر تخصيصًا وفقًا لاهتمامات كل مستخدم، ما يساعد على الوصول إلى الصور المناسبة بسرعة أكبر.

كما حسّنت الشركة ميزة حفظ الصور داخل المجموعات، إذ يمكن للمستخدم حفظ أي صورة عبر قائمة الخيارات، لتظهر المجموعات لاحقًا في علامات تبويب أعلى صفحة النتائج، ما يسهّل العودة إليها ومتابعة البحث عن صور مشابهة ، كذلك أُعيد تصميم صفحة “المحفوظات” لتتيح التنقل السريع بين جميع الصور والمجموعات المحفوظة.

وأوضحت جوجل، أن الواجهة الجديدة ستصل خلال الأسابيع المقبلة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية، مع ضرورة تسجيل الدخول إلى حساب جوجل للاستفادة من ميزة حفظ الصور.

إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي داخل البحث

إلى جانب التحديثات البصرية، تستعد جوجل لإطلاق ميزة جديدة تسمح بإنشاء الصور من خلال كتابة وصف نصي مباشرة داخل نتائج البحث، دون الحاجة إلى مغادرة الصفحة.

وستعتمد هذه الميزة على مولد الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي Nano Banana، حيث سيظهر ضمن قسم AI Overview، على أن يتوفر تدريجيًا في جميع المناطق التي تدعم إنشاء الصور عبر وضع الذكاء الاصطناعي.

كما أشارت الشركة ، إلى أن المستخدمين الذين لا يرغبون في ظهور قسم AI Overview يمكنهم تعطيله من خلال إعدادات البحث.

واستغلت جوجل المناسبة لاستعراض قصة إطلاق خدمة الصور، موضحة أن الفكرة جاءت بعدما أثار الفستان الأخضر الشهير الذي ارتدته جينيفر لوبيز في حفل توزيع جوائز جرامي اهتمامًا هائلًا على الإنترنت، إذ لم يكتفِ المستخدمون بقراءة الأخبار عنه، بل أرادوا رؤية صوره، وهو ما دفع الشركة إلى تطوير خدمة Google Images التي انطلقت رسميًا في يوليو 2001، لتصبح اليوم واحدة من أكثر خدمات البحث استخدامًا حول العالم.

اليوم السابع