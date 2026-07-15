إنتل تستثمر 5.7 مليار دولار فى أيرلندا لتوسيع إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعى

أعلنت شركة إنتل الأمريكية بدء تنفيذ استثمارات رأسمالية بقيمة 5.7 مليار دولار في أيرلندا، ضمن خطة لتوسيع قدراتها الإنتاجية في أوروبا وتلبية الطلب المتزايد عالميًا على رقائق الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، في خطوة تعكس استمرار المنافسة بين شركات أشباه الموصلات للاستفادة من الطفرة التي يشهدها القطاع.

تلبية الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي

وقالت الشركة إن الاستثمارات الجديدة، التي تعادل 5 مليارات يورو، ستخصص لتطوير مجمعها الصناعي بمدينة ليكسليب بالقرب من العاصمة الأيرلندية دبلن، والذي ينتج رقائق السيليكون بتقنية Intel 3، التي تصفها الشركة بأنها الأكثر تطورًا من نوعها في أوروبا.

وأوضحت إنتل أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع، وربطه بالمصانع الأخرى داخل المجمع الصناعي، إلى جانب دعم أنشطة البحث والتطوير، وإعادة تأهيل العاملين لمواكبة التقنيات الجديدة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة Intel Foundry، ناجا تشاندراسيكاران، إن الطلب العالمي على الخوادم وتقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى ارتفاع الحاجة إلى رقائق إنتل 3، وهو ما دفع الشركة إلى تعزيز استثماراتها في منشآتها الأوروبية.

وأضاف أن المعدات التصنيعية الجديدة ستسهم في إنتاج معالجات Intel Xeon 6 والجيل التالي من معالجات Xeon المعتمدة على تقنية التصنيع إنتل 3، والتي تستهدف مراكز البيانات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأشار المسؤول إلى أن المشروع سيوفر عدة مئات من فرص العمل الجديدة، لينضموا إلى نحو 4900 موظف يعملون حاليًا لدى الشركة في أيرلندا.

خطة إنتل الاستثمارية لعام 2026

ووفقًا لإنتل، من المقرر إنجاز الجزء الأكبر من الاستثمارات بحلول نهاية عام 2027، وتمثل نحو 30% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي الذي تخطط له الشركة خلال عام 2026، والبالغ 17 مليار دولار.

وتعد أيرلندا إحدى أهم قواعد إنتل التصنيعية خارج الولايات المتحدة، إذ استثمرت الشركة فيها نحو 30 مليار يورو منذ عام 1989، بينما تم إنفاق أكثر من نصف هذا المبلغ بين عامي 2019 و2023 لتوسعة منشآت تصنيع الرقائق ومضاعفة الطاقة الإنتاجية.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أن الاستثمارات الجديدة تمثل رسالة ثقة قوية في الاقتصاد الأيرلندي، وتعزز مكانة البلاد كمركز أوروبي متقدم لصناعة أشباه الموصلات والتصنيع التكنولوجي.

اليوم السابع