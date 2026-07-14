ترامب يثير غضب أوروبا.. بروكسل ترفض بشكل قاطع رسوم مضيق هرمز

أعلنت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم رفضها القاطع للقرار الأمريكي بفرض رسوم بنسبة 20% على جميع الشحنات العابرة لمضيق هرمز، في موقف يعكس تصاعد التوتر بين أوروبا وإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت كالاس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الـ27 في بروكسل: “قبل الحرب، كان مضيق هرمز مفتوحًا للملاحة دون رسوم. وبعد انتهاء الحرب، يجب أن يظل المضيق مفتوحًا للملاحة دون رسوم”.

رسوم 20% على جميع البضائع

وأشارت صحيفة إيه بى سى الإسبانية إلى أن هذا الرفض الأوروبي الصريح جاء بعد ساعات من إعلان الرئيس ترامب أن وان ستفرض رسومًا بنسبة 20% على جميع البضائع العابرة للمضيق، مبررًا ذلك بأن الولايات المتحدة “حارس” للممر الاستراتيجي، وذلك وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران بعد انتهاء الهدنة .

موقف أوروبي موحد ورسائل قوية لإيران

أكدت كالاس أن الدول الـ27 تجمعها مواقف حازمة تجاه إيران، حيث شددت على أن طهران “لن تحصل أبدًا” على سلاح نووي . كما أدانت بشدة الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت الأردن وقطر والإمارات والبحرين، واصفة إياها بأنها “غير مقبولة” وأنها تنذر “بخطر الانهيار الكامل لاتفاق السلام

أسيبيدس”.. دور أوروبي لحماية الملاحة

وفي إطار تعزيز الوجود الأوروبي لحماية الممرات البحرية، أشادت كالاس بمهمة “أسيبيدس” (Aspides) البحرية ، واصفة إياها بأنها تقدم “مساهمة مهمة” لحماية الشحن التجاري الدولي . وأعلنت أنها ستزور المنطقة هذا الأسبوع للاطلاع على المهمة عن كثب .

رسوم ترامب وتصعيد إقليمي

قرار ترامب بفرض الرسوم جاء في وقت حساس، إذ أعلن الرئيس الأمريكي أن المضيق “مفتوح”، في محاولة لتأكيد السيطرة الأمريكية على الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو 30% من النفط البحري العالمي، وذلك في سياق محاولة واشنطن زيادة الضغط على إيران .

يأتي هذا التطور الإقليمي المتسارع بينما تستعد كالاس لزيارة منطقة الخليج، حيث يتوقع أن تبحث مع الشركاء الإقليميين سبل تثبيت الاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة، في تحدٍ واضح للرؤية الأمريكية الأحادية.

اليوم السابع