آيفون قابل للطى بسعر يتجاوز 2300 دولار.. هل تستعد آبل لإطلاق هاتفها الفخم؟

تستعد شركة آبل لدخول سوق الهواتف القابلة للطي لأول مرة، في خطوة تمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجية الشركة للهواتف الذكية الفاخرة، مع توقعات بإطلاق جهاز جديد يحمل اسم “iPhone Ultra” خلال سبتمبر المقبل، مستهدفًا الفئة الأعلى سعرًا في سوق الهواتف.

وتشير تقارير إلى أن الهاتف القابل للطي قد يتم الكشف عنه بالتزامن مع سلسلة iPhone 18 Pro، بينما قد تؤجل آبل إطلاق الإصدار القياسي من آيفون 18 إلى العام التالي، في محاولة لتركيز الاهتمام على أجهزتها الأكثر تقدمًا وربحية.

سعر يضع الهاتف في فئة الأجهزة الفاخرة

ويأتي السعر المتوقع للهاتف كأبرز ما يلفت الانتباه في التسريبات الأخيرة، إذ رجح خبير التسريبات يوغيش برار أن يصل سعر الجهاز إلى نحو 2300 دولار، وهو مستوى سعري يضعه أعلى بكثير من معظم الهواتف القابلة للطي المنافسة في الأسواق.

وبهذا السعر، قد يجد المستهلكون أنفسهم يقارنون تكلفة الهاتف الجديد بأجهزة حاسب محمولة متطورة مثل MacBook Pro، ما يعكس توجه آبل نحو تقديم الجهاز كمنتج فائق الفخامة يعتمد على قوة منظومة الشركة وولاء مستخدميها.

مواصفات متوقعة لهاتف آبل القابل للطي

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بتصميم يعتمد على شاشتين، إحداهما شاشة OLED داخلية قابلة للطي بحجم 7.8 بوصة، إلى جانب شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة للاستخدامات السريعة.

ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج A20 Pro من الجيل الجديد، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت لدعم تشغيل تطبيقات متعددة في الوقت نفسه، خاصة مع طبيعة الأجهزة القابلة للطي التي تستهدف المستخدمين الباحثين عن قدرات أعلى في الإنتاجية والترفيه.

كما تشير التقارير إلى أن الهاتف قد يضم بطارية بسعة تتراوح بين 5400 و5800 مللي أمبير/ساعة، وهي سعة كبيرة نسبيًا تهدف إلى دعم تشغيل شاشتين عاليتي الدقة طوال اليوم.

كاميرات مزدوجة وتجربة تصوير متكاملة

وعلى مستوى التصوير، يُتوقع أن يعتمد الهاتف على نظام كاميرا مزدوجة يضم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة واسعة للغاية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرات أمامية بدقة 18 ميجابكسل لكل من الشاشتين، بهدف توفير تجربة تصوير متناسقة سواء كان الهاتف مطويًا أو مفتوحًا، وتدخل آبل سوقًا يشهد منافسة متزايدة، بعدما قطعت شركات مثل سامسونج وجوجل خطوات متقدمة في تطوير الهواتف القابلة للطي، ما يجعل نجاح الهاتف الجديد مرتبطًا بقدرة آبل على تقديم تجربة مختلفة تجمع بين التصميم، ونظام التشغيل، والتكامل مع خدماتها الرقمية.

ورغم أن المواصفات والسعر ما زالت ضمن نطاق التسريبات غير المؤكدة، فإن دخول آبل هذا السوق قد يمثل تحولًا مهمًا في قطاع الهواتف الذكية، خاصة إذا نجحت الشركة في إقناع المستخدمين بدفع تكلفة مرتفعة مقابل تقنية الطي.

اليوم السابع