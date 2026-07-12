معركة الذكاء الاصطناعى.. كيف تحولت شراكة آبل و”أوبن إيه آى” إلى نزاع قضائى؟

تحولت العلاقة بين شركتي آبل وأوبن إيه آي من شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مواجهة قانونية مفتوحة، بعدما رفعت الشركة الأمريكية دعوى قضائية تتهم مطورة شات جي بي تي بالاستيلاء على أسرار تجارية خاصة بها، في خطوة قد تؤثر على سباق تطوير أجهزة الذكاء الاصطناعي، وتعيد رسم ملامح المنافسة بين أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

رفعت شركة آبل دعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية كاليفورنيا تتهم فيها أوبن إيه آي بسرقة أسرار تجارية خلال سعيها لتطوير جهاز مخصص لتقنيات شات جي بي تي، معتبرة أن الشركة شجعت موظفين سابقين لدى آبل على نقل معلومات سرية تتعلق بتطوير منتجاتها، وقدمت لهم إرشادات لتجنب إثارة الشبهات أثناء انتقالهم للعمل لديها.

وأكدت آبل في الدعوى أن القضية تتعلق بقيام موظفين سابقين بالاستيلاء على أسرار تجارية لصالح أوبن إيه آي، مطالبة المحكمة بوقف ما وصفته بالممارسات غير القانونية.

وشملت الدعوى اثنين من الموظفين السابقين في آبل، هما تانغ تان، الذي شارك في تصميم أجهزة آيفون وآبل ووتش وآيبود ويشغل حاليًا منصب رئيس قطاع الأجهزة في أوبن إيه آي، وتشانج ليو، وهو مهندس كهربائي سابق تقول آبل إنه كان يعمل على بعض أكثر مشروعاتها سرية قبل انتقاله إلى أوبن إيه آي مطلع العام الجاري.

وردت أوبن إيه آي بأنها ما زالت تراجع تفاصيل الدعوى، لكنها أكدت، على لسان المتحدث باسمها درو بوساتيري، أنها لا تهتم بالحصول على الأسرار التجارية الخاصة بالشركات الأخرى، وأن تركيزها ينصب على تطوير تقنيات مبتكرة تخدم المستخدمين.

وترى آبل أن مشروع أوبن إيه آي لتطوير جهاز يعتمد على الذكاء الاصطناعي استند جزئيًا إلى معلومات تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة، معتبرة أن نشاط الشركة في مجال الأجهزة “يقوم على أساس هش” نتيجة الاعتماد على أسرار تجارية تم الاستيلاء عليها.

وتقول الدعوى إن آبل بدأت تحقيقًا داخليًا بعد الاشتباه في تسريب معلومات سرية، لتكتشف بحسب روايتها نمطًا متكررًا من انتقال موظفين إلى أوبن إيه آي مصحوبًا بالحصول على بيانات وملفات داخلية.

وتتهم آبل الموظف تشانج ليو بالوصول إلى ملفات سرية خاصة بتطوير الأجهزة وتحميلها على جهاز تابع للشركة احتفظ به بعد مغادرته، كما تتهم تانج تان بتوجيه مرشحين كانوا لا يزالون يعملون في آبل لإحضار “أجزاء فعلية” من منتجات الشركة إلى مقابلات العمل لدى أوبن إيه آي.

وأضافت آبل أنها تواصلت مع أوبن إيه آي في فبراير الماضي لإثارة هذه المخاوف في مرحلة مبكرة من التحقيق، إلا أنها لم تتلق أي رد من الشركة، بحسب ما ورد في الدعوى.

وتأتي هذه الأزمة بعد سنوات من التعاون بين الشركتين، إذ استعانت آبل بـأوبن إيه آي في عام 2024 لإدماج شات جي بي تي ضمن هواتف آيفون كمحرك للإجابة على استفسارات المستخدمين عندما لا يتمكن مساعد سيري من تقديم إجابات كافية.

لكن العلاقة اتجهت تدريجيًا نحو المنافسة، خاصة بعد استقطاب أوبن إيه آي للمصمم الشهير جوني آيف، الذي لعب دورًا محوريًا في تصميم أشهر أجهزة آبل، للإشراف على مشروع تطوير جهاز جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو مشروع يرى محللون أنه قد ينافس منتجات آبل مستقبلًا.

كما استحوذت أوبن إيه آي العام الماضي على شركة آي أو برودكتس (io Products)، التي شارك في تأسيسها جوني آيف وتانج تان وآخرون، في صفقة بلغت قيمتها نحو 6.5 مليار دولار، بهدف تطوير جيل جديد من الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الدعوى إلى أن شركة آي أو برودكتس مدرجة أيضًا ضمن المدعى عليهم، في وقت تواجه فيه أوبن إيه آي دعاوى أخرى مرتبطة بالمشروع نفسه، من بينها قضية رفعتها شركة آي واي أو (iyO) بتهمة انتهاك العلامة التجارية وتسريب معلومات سرية.

وتأتي الدعوى في توقيت حساس بالنسبة لـأوبن إيه آي، التي تدرس إمكانية الإدراج في البورصة الأمريكية، وسط تصاعد المنافسة مع شركات مثل أنثروبيك وجوجل.

ورغم تقليص بعض الأنشطة خلال العام الجاري للتركيز على شات جي بي تي، أكدت المديرة المالية للشركة سارة فراير أن أوبن إيه آي لا تزال تمضي قدمًا في مشروعها لتطوير جهاز استهلاكي جديد، متوقعة طرحه بنهاية العام.

اليوم السابع