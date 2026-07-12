يوتيوب يطلق ميزة بحث بالذكاء الاصطناعى.. اعثر على الفيديو بمجرد وصف ما تريده

تواصل منصة يوتيوب تعزيز خدماتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بعدما بدأت في طرح ميزة جديدة تحمل اسم “Ask YouTube” لمستخدميها في الولايات المتحدة، والتي تتيح البحث عن مقاطع الفيديو من خلال وصف الفكرة أو الموقف الذي يبحث عنه المستخدم، بدلاً من الاكتفاء بالكلمات المفتاحية التقليدية.

ما ميزة إسأل يوتيوب؟

تعتمد الميزة الجديدة على فهم اللغة الطبيعية، إذ يمكن للمستخدم كتابة سؤال كامل مثل كيفية تعلم مهارة معينة أو البحث عن أنشطة مناسبة للأطفال، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الطلب والبحث داخل مكتبة يوتيوب التي تضم ملايين مقاطع الفيديو الطويلة والقصيرة، ثم عرض النتائج في صورة منظمة وسهلة التصفح.

ولا تقتصر الخدمة على تقديم قائمة بالفيديوهات، بل تعرض ملخصاً للإجابة، مع ترشيح أبرز مقطع فيديو ذي صلة، بالإضافة إلى مجموعة من الفيديوهات الأخرى المصنفة وفق محاور مختلفة، كما يمكن للمستخدم طرح أسئلة متابعة للحصول على نتائج أكثر دقة، وهو ما يجعل تجربة البحث أقرب إلى المحادثة مع مساعد ذكي.

يوتيوب تسهل الوصول للمحتوى

وتستهدف يوتيوب من هذه الخطوة تسهيل الوصول إلى المحتوى، خاصة في الحالات التي لا يعرف فيها المستخدم اسم الفيديو أو القناة، وإنما يبحث عن فكرة أو موقف محدد. ويختلف تصميم صفحة النتائج الجديدة عن الشكل التقليدي، إذ توفر سياقاً إضافياً حول سبب اقتراح كل فيديو، مما يساعد على الوصول إلى المحتوى المناسب بسرعة أكبر.

وكانت الميزة قد ظهرت لأول مرة خلال مؤتمر Google I/O 2026، قبل أن تُتاح بشكل تجريبي لمشتركي YouTube Premium في الولايات المتحدة ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً، بينما بدأت الشركة الآن في توسيع نطاقها لتشمل المستخدمين العاديين عبر إصدار الويب.

وأكد نيل موهان، الرئيس التنفيذي ليوتيوب، أن إطلاق الميزة سيتم تدريجياً خلال الفترة الحالية داخل الولايات المتحدة، فيما لم تكشف الشركة حتى الآن عن موعد إتاحتها على تطبيقات الهواتف الذكية أو عن خطط توسعها إلى أسواق أخرى، مشيرة إلى أنها ستواصل تطوير الخدمة استناداً إلى ملاحظات المستخدمين لتحسين تجربة البحث واكتشاف المحتوى على المنصة.

اليوم السابع