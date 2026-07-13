نشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على منصة “تروث سوشيال” صورة لإحدى القاذفات الشبحية من طراز “بي-2” وهي تحلق فوق سماء العاصمة واشنطن، في أعقاب شن غارات على إيران، وأظهرت الصورة التي نشرها ترامب على منصة “تروث سوشيال” إحدى القاذفات الشبحية من طراز “بي-2” وهي تحلق فوق نصب واشنطن التذكاري.

ما هى القاذفة النووية “بي ـ 2” ؟

يذكر أن القاذفة الثقيلة “بي ـ 2” هي متعددة الأدوار، ويبلغ عرضها 52 مترا وطولها 30 مترا وارتفاعها 5 أمتار.

ويتخطى وزنها خاوية 72 طنا، فيما يبلغ وزن تحليقها الإجمالي أكثر من 152 طنا. وتصل سرعتها القصوى إلى نحو ألف كيلومتر في الساعة ويتجاوز سقف تحليقها 15 كيلومترًا.

ترامب ينشر صورة لقاذفة نووية بالتزامن مع غارات جديدة على إيران

وهي قاذفة عابرة للقارات بمدى طيران يبلغ أكثر من 11 ألف كيلومتر، وهي قادرة على حمل وإلقاء عشرات القنابل النووية والتقليدية.

وتعدّ هذه القاذفة أغلى طائرة عسكرية في التاريخ إذ تبلغ تكلفة الواحدة نحو 2.1 مليار دولار.

كما نشر ترامب قبلها بدقائق صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر الطائرة الرئاسية الأمريكية “إير فورس وان” وهي تحلق محاطة بسرب من المقاتلات العسكرية.

واعتاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صور وفيديوهات مولدة بالذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة على حسابه بمنصة “تروث سوشيال” تهدف غالبا إلى توجيه رسائل سياسية.

ويأتي نشر الصورة في ظل توترات مستمرة مع إيران، حيث شن الجيش الأمريكي في وقت سابق، غارات جوية على عدد من القواعد الساحلية وأبراج الاتصالات على الساحل الجنوبي لإيران، وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها “قوية جدا”.

اليوم السابع