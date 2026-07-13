ChatGPT Work.. كيف تراهن OpenAI على تحويل شات جى بى تى إلى منصة إنتاجية؟

لم تعد طموحات OpenAI تقتصر على تطوير روبوت محادثة قادر على الإجابة عن الأسئلة، بل تتجه الشركة إلى بناء منصة إنتاجية متكاملة تجمع بين الكتابة والبرمجة والبحث وإنشاء المواقع الإلكترونية داخل واجهة واحدة، في خطوة تعكس سباقًا متسارعًا بين شركات الذكاء الاصطناعي للانتقال من المساعدات الرقمية إلى وكلاء قادرين على تنفيذ المهام بصورة شبه مستقلة.

ماهو ChatGPT Work؟

وفي هذا السياق، كشفت الشركة عن ChatGPT Work، وهي منصة جديدة تجمع بين ChatGPT وأداة البرمجة Codex، بما يتيح للمستخدمين إنشاء التقارير، والعروض التقديمية، والمواقع الإلكترونية، وغيرها من المنتجات الرقمية من خلال أوامر مكتوبة بلغة طبيعية، دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.

وتعتمد المنصة على نموذج GPT-5.6، أحدث نماذج OpenAI، والذي تقول الشركة إنه يوفر قدرات محسنة في البرمجة والاستدلال وتنفيذ المهام المعقدة، بما يسمح بإنجاز أعمال أكثر تطورًا مع الحد الأدنى من تدخل المستخدم.

ويمثل إطلاق ChatGPT Work أكبر خطوة حتى الآن في مساعي OpenAI لتحويل “أوبن إيه أي” من روبوت محادثة إلى منصة إنتاجية متكاملة، خاصة مع إعلان الشركة أيضًا عن تطبيق جديد لأجهزة الكمبيوتر، إلى جانب ميزة تتيح إنشاء المواقع الإلكترونية واستضافتها مباشرة عبر المنصة، دون الحاجة إلى أدوات خارجية لتطوير الويب.

ويأتي هذا التوسع في وقت يشهد فيه سوق الذكاء الاصطناعي منافسة متزايدة نحو تطوير ما يعرف بـ”وكلاء الذكاء الاصطناعي”، وهي أنظمة لا تكتفي بالإجابة عن الاستفسارات، وإنما تستطيع تنفيذ مشروعات كاملة نيابة عن المستخدمين. وفي هذا الإطار، تنافس OpenAI شركة Anthropic، التي أطلقت في وقت سابق منصة Claude Cowork المخصصة لتنفيذ مهام العمل متعددة المراحل بصورة مستقلة.

وتؤكد OpenAI أن ميزتها التنافسية لا تعتمد فقط على القدرات التقنية، بل تشمل أيضًا خفض تكاليف التشغيل، بعدما طرحت ثلاثة إصدارات مختلفة من نموذج GPT-5.6، بما يمنح العملاء مرونة في اختيار مستوى الأداء المناسب مع تقليل تكلفة الاستخدام، وهو ما يرى محللون أنه قد يمنح الشركة أفضلية في سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي الموجهة للأعمال.

اليوم السابع