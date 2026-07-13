واتساب يطور ميزة لتذكير المستخدمين بأعياد ميلاد الأصدقاء

يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة لتذكير المستخدمين بأعياد ميلاد جهات الاتصال، في خطوة تستهدف تسهيل تذكر المناسبات المهمة دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية أو تقاويم منفصلة.

وبحسب موقع WABetaInfo، ستوفر الميزة قسمًا مخصصًا داخل التطبيق يعرض أعياد الميلاد القادمة، إلى جانب إرسال إشعار للمستخدم عند حلول عيد ميلاد أحد الأشخاص المسجلين لديه.

تعتمد على بيانات الهاتف دون جمع معلومات جديدة

لن يطلب واتساب من المستخدمين إدخال تواريخ الميلاد داخل التطبيق، إذ ستعتمد الميزة على بيانات عيد الميلاد المحفوظة بالفعل في دفتر عناوين الهاتف، وفي حال لم يكن تاريخ ميلاد جهة الاتصال مسجلًا في قائمة جهات الاتصال، فلن يظهر أي تذكير خاص بها داخل واتساب.

وأوضح التقرير أن الميزة لا تتطلب إضافة إعدادات خصوصية جديدة، لأن التطبيق يعتمد على البيانات المخزنة محليًا في هاتف المستخدم، وليس على معلومات يشاركها الأشخاص عبر واتساب، وبالتالي، يظل قرار ظهور التذكير بيد المستخدم، إذ يكفي حذف أو عدم تسجيل تاريخ ميلاد أي جهة اتصال إذا لم يكن يرغب في تلقي إشعارات بشأنها.

ولا تزال ميزة تذكيرات أعياد الميلاد قيد التطوير، ولم تصبح متاحة حتى لمستخدمي النسخ التجريبية، ومن المتوقع طرحها في تحديثات مستقبلية بعد انتهاء مرحلة الاختبار.

تحديثات جديدة لتطبيق واتساب

إلى جانب ميزة أعياد الميلاد، كشف التقرير عن مجموعة من التحديثات الأخرى التي تعمل عليها أو بدأت واتساب في طرحها، وتشمل:

تحسين تجربة استخدام واتساب على الساعات الذكية

أضافت واتساب ميزات جديدة لتطبيقها على Wear OS، تتيح للمستخدمين وضع علامة “مقروء” أو “غير مقروء” للمحادثات مباشرة من الساعة، بالإضافة إلى تثبيت المحادثات وكتم إشعاراتها دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.

واجهة جديدة لمعلومات المجموعات على iPhone

بدأ واتساب تحديث شاشة معلومات المجموعات على نظام iOS، عبر تقسيم الخيارات إلى ثلاثة تبويبات لتسهيل الوصول إلى الإعدادات، مع إضافة صفحة مستقلة لخيارات الخصوصية والتفضيلات الأخرى.

إشعارات عند تثبيت الرسائل

كما بدأ التطبيق إرسال إشعارات للمستخدمين عند تثبيت رسالة داخل المحادثات أو المجموعات، بحيث يعرف المشاركون فورًا أن رسالة معينة أصبحت مثبتة أعلى المحادثة، باستثناء المحادثات أو المجموعات المكتومة.

تثبيت تحديثات القنوات على iOS

ويطور واتساب أيضًا ميزة تسمح لمسؤولي القنوات بتثبيت تحديث مهم أعلى القناة لمدة تصل إلى 30 يومًا، لتسهيل وصول المتابعين إليه حتى مع نشر تحديثات جديدة بعده.

وفي إطار تعزيز الشفافية، أصبح بإمكان مسؤولي القنوات على النسخ التجريبية لنظامي Android وiOS إضافة وسم “شراكة مدفوعة” إلى المنشورات ذات الطابع الإعلاني، لإبلاغ المتابعين بأن المحتوى منشور ضمن تعاون تجاري، مع التحذير من أن عدم الإفصاح عن ذلك قد يعرض أصحاب القنوات لغرامات أو عقوبات.

اليوم السابع