واتساب يتيح تشغيل حسابين على تطبيق WhatsApp Business لنظام أندرويد

بدأ تطبيق واتساب للأعمال WhatsApp Business طرح ميزة تشغيل حسابين على الجهاز نفسه لمستخدمي النسخة التجريبية على هواتف أندرويد، وهي الميزة التي طال انتظارها من أصحاب الشركات والمتاجر، إذ تتيح إدارة رقمين مختلفين من خلال التطبيق نفسه دون الحاجة إلى هاتف إضافي أو تطبيقات موازية.

وتتوفر الميزة حاليًا لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي WhatsApp Business beta 2.24.27.5 عبر متجر Google Play، على أن يتم توسيع نطاق طرحها تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.

إدارة حسابين تجاريين داخل تطبيق واحد

وتسمح الميزة الجديدة بإضافة حساب أعمال ثانٍ إلى التطبيق، بحيث يمكن للمستخدم التبديل بين الحسابين في أي وقت، مع الاحتفاظ بالمحادثات والإعدادات الخاصة بكل حساب بشكل منفصل، وهو ما يسهل إدارة الأنشطة التجارية التي تعتمد على أكثر من رقم هاتف، ويأتي ذلك بعد سنوات من إتاحة الميزة نفسها في تطبيق WhatsApp Messenger العادي، بينما ظل مستخدمو WhatsApp Business محرومين منها حتى الآن.

طريقة التحقق من توفر الميزة

يمكن للمستخدم معرفة ما إذا كانت الميزة أصبحت متاحة لديه من خلال فتح تطبيق WhatsApp Business، ثم الانتقال إلى الإعدادات. وإذا ظهر زر “+” بجوار اسم الحساب في أعلى الشاشة، فهذا يعني إمكانية إضافة حساب أعمال ثانٍ مباشرة، أما في حال عدم ظهور الزر، فهذا يشير إلى أن الميزة لم تصل إلى الحساب بعد، نظرًا لأنها تُطرح بشكل تدريجي.

خطوات إضافة الحساب الثاني على واتساب

بعد الضغط على زر “+”، يظهر خيار إضافة حساب جديد، ثم تتم عملية الإعداد بالطريقة المعتادة، عبر إدخال رقم الهاتف الثاني وتأكيده باستخدام رمز التحقق.

وبذلك يعمل الحسابان داخل التطبيق نفسه وعلى الهاتف ذاته، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات مكررة أو استخدام جهاز إضافي.

التبديل بين الحسابين بسهولة

بعد إعداد الحساب الثاني، يمكن للمستخدم التنقل بين الحسابين من خلال قائمة الخيارات داخل تبويب الدردشات ثم اختيار Switch accounts، وتدعم الميزة حسابين فقط، أي الحساب الأساسي وحسابًا إضافيًا، مع استمرار ظهور الإشعارات الخاصة بالحساب غير النشط، بينما يتطلب قراءة الرسائل التبديل إليه.

ميزة تستهدف الشركات التي تعتمد على أكثر من رقم

تستهدف هذه الخطوة الشركات والمتاجر التي تستخدم أكثر من رقم هاتف، مثل الشركات التي تمتلك أقسامًا مختلفة أو علامات تجارية متعددة، حيث كانت تضطر سابقًا إلى استخدام هاتفين منفصلين أو اللجوء إلى حلول بديلة أقل عملية، ومن خلال هذه الإضافة، أصبح بالإمكان إدارة الرقمين التجاريين من جهاز واحد، ما يوفر الوقت ويُبسط إدارة المحادثات.

وتعكس الميزة الجديدة توجه واتساب نحو توحيد تجربة الاستخدام بين تطبيقي WhatsApp Messenger وWhatsApp Business، بعدما حصل التطبيق العادي على دعم الحسابات المتعددة منذ عام 2023، بينما بدأ التطبيق التجاري في الحصول عليها الآن، في إطار تقليل الفجوة بين التطبيقين وتقديم تجربة أكثر اتساقًا للمستخدمين.

اليوم السابع