رسالة مصرية تحذيرية لإثيوبيا حول خطوة “غير مسموح بها”

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مسار التفاوض بشأن سد النهضة وصل إلى طريق مسدود، مشددا على احتفاظ بلاده بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها المائي حال التعرض لأي ضرر.وقال عبد العاطي، ردا على سؤال بشأن تقارير تتحدث عن شروع إثيوبيا في بناء 3 سدود جديدة، إن موقف مصر “واضح ولا لبس فيه”، موضحا أن سد النهضة يمثل إجراء أحاديا اتخذته إثيوبيا دون تشاور مع دولتي المصب، ولذلك “هو غير قانوني ولا نعترف به”.وأضاف وزير الخارجية أن مصر ترفض بشكل قاطع اتخاذ أي إجراءات أحادية جديدة على النيل الأزرق، مؤكدا: “لن نقبل بأي إجراءات أحادية”.

وعند سؤاله عن موقف القاهرة إذا نُفذت تلك المشروعات على أرض الواقع، أجاب: “نحتفظ لأنفسنا بحق الدفاع الشرعي عن النفس طبقا لقواعد القانون الدولي”.

وفيما يتعلق بالأزمة السودانية، وصف عبد العاطي الأوضاع الإنسانية بأنها “مؤلمة للغاية”، مشيرا إلى أن الهجمات المتكررة على المدنيين في ولايات كردفان ودارفور فاقمت من حجم الأزمة الإنسانية، لافتا إلى ما شهدته مدن الفاشر والأبيض ومناطق أخرى من تطورات خطيرة.

وأكد أن مصر تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والدفع نحو حل سياسي يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها وقواتها المسلحة وسلامة أراضيها.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى خطط إثيوبية لإنشاء سدود إضافية على النيل الأزرق، وهو ما أثار ردود فعل مصرية رافضة تلك الخطوة، حيث أعلنت القاهرة رفضها أي مشروعات أحادية جديدة على مجرى النيل الأزرق.

ومؤخرا، عاد ملف سد النهضة إلى دائرة الاهتمام الدولي بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى فيها استعداده للمساعدة في التوصل إلى حل بين مصر وإثيوبيا، إلا أنه لم يعلن حتى الآن عن استئناف مفاوضات رسمية أو تحقيق اختراق في الأزمة.

المصدر: الشروق + روسيا اليوم