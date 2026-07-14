واتساب ينهى أزمة أمتلاء مساحة التخزين بعيدًا عن جوجل وآبل

كشفت تقارير حديثة أن واتساب يعمل على تطوير خدمة نسخ احتياطي سحابي خاصة به لأجهزة آيفون وأندرويد، وستوفر هذه الخطوة للمستخدمين بديلًا عن جوجل درايف أو آي كلاود لتخزين سجلات محادثاتهم.

بديل ذكي لـ iCloud وGoogle Drive

وقد يُتيح واتساب قريبًا إمكانية نسخ محادثاتك احتياطيًا على سحابته الخاصة، بالإضافة إلى جوجل درايف وآي كلاود، ففي أبريل، أشارت تقارير إلى أن واتساب يعمل على تطوير خدمة نسخ احتياطي سحابي خاصة به لأجهزة أندرويد، مما يوفر للمستخدمين بديلًا عن جوجل درايف.

والآن، يُشير تقرير جديد إلى أن خيار النسخ الاحتياطي السحابي لواتساب لن يقتصر على أندرويد فقط، بل سيكون متاحًا أيضًا لمستخدمي آيفون، الذين يقومون حاليًا بنسخ بياناتهم احتياطيًا على آي كلاود، والجدير بالذكر أن هذه الميزة ستكون مشفرة تشفيرًا تامًا، وقد تُوفر هذه الميزة مساحة كبيرة لملايين المستخدمين الذين يعتمدون على مساحة التخزين المجانية المحدودة من آبل أو جوجل.

رصد فريق موقع WABetaInfo هذا التطور لأول مرة، حيث وجدوا إشارات إلى هذه الميزة في النسخة التجريبية من واتساب لنظام iOS 26.28.10.16، المتوفرة على منصة TestFlight، لا تزال هذه الميزة قيد التطوير ولم تُطرح بعد للاختبار التجريبي، لكنها تُعطي فكرة واضحة عمّا قد تُخطط له واتساب.

أهمية هذا الأمر لمستخدمي آيفون

يحصل مستخدمو أجهزة آبل على 5 جيجابايت فقط من مساحة تخزين iCloud المجانية، والتي يجب أن تشمل الصور والمستندات وبيانات التطبيقات ونسخ الجهاز الاحتياطية، ويمكن لنسخ واتساب الاحتياطية، خاصةً للمستخدمين الذين يُشاركون الكثير من الصور والفيديوهات، أن تستنزف هذه المساحة بسرعة، وبمجرد امتلاء المساحة، يتعين على المستخدمين إما حذف الملفات يدويًا أو دفع رسوم إضافية لشركة آبل مقابل مساحة تخزين إضافية، حيث تبلغ تكلفة أرخص باقة حوالي 0.99 دولار أمريكي شهريًا مقابل 50 جيجابايت.

سيُتيح مُزوّد ​​خدمة النسخ الاحتياطي الخاص بواتساب للمستخدمين حلًا لهذه المشكلة، ويُقال إن الباقة تُقدّم 2 جيجابايت من مساحة التخزين المجانية في البداية، والتي يُمكن للمستخدمين استخدامها حصريًا لنسخ محادثاتهم الاحتياطية، وسيظل iCloud الخيار الافتراضي، لذا لن يضطر المستخدمون الذين لا يرغبون في تغيير أي شيء إلى القيام بذلك.

بالنسبة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أكثر من 2 جيجابايت، يُقال إن واتساب يدرس أيضًا خططًا مدفوعة، ويجري النظر في خيار 50 جيجابايت بسعر 0.99 دولار أمريكي شهريًا تقريبًا، على غرار ترقية iCloud الأساسية من آبل، كما يجري العمل على خطة 1 تيرابايت للمستخدمين الأكثر استخدامًا، ويشير التقرير إلى أن هذه الخطط لا تزال أولية وقابلة للتغيير قبل الإطلاق.

التشفير التام إلزامي هنا

أحد الفروق المهمة بين مزود النسخ الاحتياطي لواتساب و iCloud أو Google Drive هو آلية عمل التشفير، في iCloud، التشفير التام لنسخ واتساب الاحتياطية اختياري ويجب تفعيله يدويًا، بحسب التقرير، سيتم تفعيل التشفير تلقائيًا على خوادم واتساب دون إمكانية تعطيله، ويمكن للمستخدمين تأمين نسخهم الاحتياطية باستخدام رمز مرور، أو كلمة مرور عادية، أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا، ولا يمكن الوصول إلى النسخة الاحتياطية إلا من قِبل المستخدم، وليس واتساب أو ميتا، لكن لم يحدد التقرير موعدًا لإطلاق هذه الميزة، ولكن نظرًا لأنها قيد التطوير حاليًا على نظامي أندرويد وiOS، فمن المتوقع الإعلان عنها قريبًا.

اليوم السابع