آبل تطلق الإصدار التجريبي العام لـ iOS 27: خطوات التثبيت وقائمة الهواتف المدعومة

أطلقت شركة آبل رسمياً الإصدار التجريبي العام الأول (Public Beta) لنظام التشغيل iOS 27 لهواتف الآيفون، وذلك بعد فترة من إتاحته حصرياً للمطورين عقب الكشف عنه للمرة الأولى في مؤتمر WWDC 2026، ويأتي هذا التحديث المجاني ليتيح للمستخدمين العاديين فرصة اختبار الميزات الجديدة والنظام المطور قبل إطلاقه بالنسخة المستقرة والنهائية في خريف العام الجاري تزامناً مع الكشف عن الجيل الجديد من هواتف آيفون.

كيفية تثبيت تحديث iOS 27 Public Beta على الآيفون

تتيح آبل تنزيل التحديث مجاناً دون الحاجة إلى حساب مطور مدفوع، ولكن يتطلب الأمر الانضمام إلى برنامج آبل للبرمجيات التجريبية عبر الخطوات التالية:

* قم بزيارة موقع آبل للبرمجيات التجريبية (beta.apple.com) عبر متصفح سفاري على هاتفك.

* اضغط على زر التسجيل (Sign up) وسجل الدخول باستخدام حساب آبل (Apple ID) المرتبط بهاتفك.

* وافق على الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج التجريبي.

* انتقل بعد ذلك إلى تطبيق الإعدادات (Settings) على هاتفك الآيفون.

* اختر عام (General) ثم تحديث البرامج (Software Update).

* ستجد خياراً جديداً في الأعلى باسم “التحديثات التجريبية” (Beta Updates)، اضغط عليه وحدد خيار (iOS 27 Public Beta).

* ارجع إلى صفحة تحديث البرامج الرئيسية، وسيظهر لك تحديث iOS 27 الجديد جاهزاً للتحميل.

* اضغط على تنزيل وتثبيت (Download and Install) للبدء في ترقية الهاتف.

تنبيه هام: نظراً لأن النظام لا يزال في مرحلته التجريبية، فقد يحتوي على بعض الأخطاء البرمجية التي قد تؤثر على كفاءة البطارية أو تسبب تعارضاً مع بعض التطبيقات الخارجية؛ لذا يُنصح بشدة بأخذ نسخة احتياطية كاملة (Backup) لبيانات الهاتف على iCloud أو الكمبيوتر قبل البدء في التثبيت.

قائمة هواتف الآيفون المتوافقة مع التحديث

يدعم نظام iOS 27 كافة الطرازات التي كانت تعمل بالإصدار السابق iOS 26، وهي تشمل الهواتف بداية من iPhone 11 والأحدث على النحو التالي:

* سلسلة هواتف iPhone 17 (بما في ذلك طراز iPhone Air المنتظر)

* سلسلة هواتف iPhone 16

* سلسلة هواتف iPhone 15

* سلسلة هواتف iPhone 14

* سلسلة هواتف iPhone 13

* سلسلة هواتف iPhone 12

* سلسلة هواتف iPhone 11

* هاتف iPhone SE (الجيل الثاني والأحدث)

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ميزات الذكاء الاصطناعى المتقدمة (Apple Intelligence) ستكون مقتصرة فقط على طرازات iPhone 15 Pro فأحدث، وسلسلة iPhone 16، وسلسلة iPhone 17 بالإضافة إلى طراز iPhone Air.

أبرز الميزات الجديدة في نظام iOS 27

يأتي التحديث الجديد بحزمة ضخمة من التغييرات الإيجابية التي ترفع من كفاءة الاستخدام اليومي؛ حيث يتصدر المساعد الصوتي الجديد “Siri AI” المشهد بعد إعادة بنائه بالكامل ليعمل كمنصة محادثة ذكية قادرة على إدراك السياق وتذكر تفاصيل الحوار والربط بين التطبيقات المختلفة بشكل أكثر طبيعية وعمقاً، كما أجرت آبل تحسينات بصرية على لغة تصميم “Liquid Glass” التي تم تقديمها العام الماضي، حيث وفرت شريط تمرير (Slider) جديد في الإعدادات يسمح للمستخدم بضبط مستويات الشفافية والتأثير الزجاجي للواجهات والتحكم فيها بدقة من الوضع الشفاف بالكامل إلى المظلل تماماً، ويضاف إلى ذلك أدوات تحرير صور متطورة معززة بالذكاء الاصطناعي تتيح تفريغ الخلفيات وتوسيع أبعاد اللقطات، جنباً إلى جنب مع تحسينات أداء ملحوظة تزيد من سرعة تشغيل التطبيقات بنسبة 30% وتسريع نقل الملفات عبر AirDrop بنسبة تصل إلى 80%.

اليوم السابع