فتح باب الترشيح للقبول بمدارس الموهبة والتميز بولاية الخرطوم

أعلن المجلس القومي لرعاية الموهوبين، فتح باب الترشيح لتلاميذ وتلميذات الصف الثالث الابتدائي للقبول بمدارس الموهبة والتميز بولاية الخرطوم للعام الدراسي 2026/2027، وذلك في إطار جهود الوزارة لاكتشاف ورعاية الموهوبين وتوفير بيئة تعليمية متخصصة تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم.

وقالت الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الموهوبين الأستاذة نجلاء التجاني إن المجلس شرع في استقبال طلبات الترشيح عبر مقره الرئيس بالخرطوم، شارع عثمان دقنة جنوب كلية الآداب بجامعة الخرطوم، إضافة إلى مكاتب التعليم بالمحليات ومدارس الموهبة والتميز بولاية الخرطوم، داعية أولياء الأمور إلى المبادرة بسحب استمارات الترشيح واستكمال إجراءات التقديم خلال الفترة المحددة.

وأوضحت أن اختبار الاستعداد للمتقدمين سيُعقد يوم السبت الموافق 22 أغسطس ، مشيرة إلى أن اليوم ذاته يمثل آخر موعد لسحب استمارات الترشيح، مؤكدة أن المجلس أكمل الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لإجراء الاختبار وفق المعايير المعتمدة لاختيار التلاميذ الموهوبين.

وأكدت الأستاذة نجلاء التجاني أن المجلس القومي لرعاية الموهوبين يعمل على توسيع قاعدة اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء مستقبل السودان.

مشيرة إلى أن مدارس الموهبة والتميز تمثل نموذجًا تعليميًا يسهم في تنمية الإبداع والابتكار وإعداد جيل قادر على قيادة مسيرة التنمية والنهضة الوطنية.

سونا