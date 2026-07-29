السودان يشارك في مراسم تنصيب رئيسة البيرو

شارك سفير جمهورية السودان لدى جمهورية البيرو، المقيم في برازيليا، السفير د. أحمد التجاني سوار، في مراسم تنصيب رئيسة جمهورية البيرو المنتخبة، السيدة كوكي فوجيموري.

وأُقيمت المراسم بمقر البرلمان البيروفي، بحضور عدد من رؤساء دول أمريكا الجنوبية ووفود رسمية من مختلف دول العالم.

وخلال لقائه بالرئيسة، نقل السفير تهاني وتحيات الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مؤكداً حرص السودان على تعزيز علاقاته الثنائية مع جمهورية البيرو.

وأكدت الرئيسة فوجيموري، في خطابها عقب أداء اليمين الدستورية، التزامها بتعزيز الوحدة الوطنية، وإصلاح مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار السياسي، وانتهاج سياسة خارجية تقوم على التعاون مع الشركاء الدوليين.

وتعكس مشاركة السودان في هذه المناسبة حضوره المتواصل على الساحة الدولية وحرصه على توطيد علاقاته مع دول أمريكا اللاتينية.

سونا