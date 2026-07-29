انطلاق الاجتماع التقييمي التخطيطي لحملة التغذية المتكاملة 2026

انطلقت اليوم بقاعة فندق هوليداي فيلا بالخرطوم، فعاليات الاجتماع التقييمي التخطيطي لحملة التغذية المتكاملة 2026م، والذي يستمر لمدة يومين، وينظمه برنامج التغذية القومي بإدارة صحة الأم والطفل بالإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، بمشاركة برنامج التغذية القومي، وإدارات تعزيز الصحة، ومنسقي الصحة الإنجابية، والأمراض المدارية المهملة بالولايات حضوريًا وإسفيريًا.

​وقالت مديرة صحة الأم والطفل د. أسمهان الخير إن التشاور والتحاور والشفافية، والوقوف على أدق التفاصيل لحملات التغذية المتكاملة السابقة، يسهم في التطوير والتجويد للحملات القادمة، لافتة إلى العمل بروح الفريق لإنجاز المطلوبات.

​وأشادت الخير ببرنامج التغذية القومي لما ظل يقدمه من أنشطة خلال الفترة الماضية، والذي يقود إلى تحسين المؤشرات، مطالبة بالتركيز على صحة وتغذية المراهقين.

​ونوهت مديرة البرنامج القومي للصحة الإنجابية سستر أمل محمود إلى أن التقييم للحملات مهم للاستفادة منها في وضع الموجهات للحملات المستقبلية، مع وجوب التقويم وإعادة التخطيط بإشراك الجميع، في إطار تكامل الأدوار والمساندة، مثمنة دور الشركاء.

​إلى ذلك، قطعت مديرة تعزيز الصحة تودد عبد الله الخضر بأهمية وجود التعزيز والتغذية من أجل التخطيط السليم للحملات، وبالتالي التنفيذ الصحيح.

​فيما أعلن ممثل اليونيسف د. خالد الطاهر حرص المنظمة على الوقوف جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة والولايات والشركاء لتحسين مؤشرات التغذية، مشيدًا بما تم إنجازه الفترة الماضية وتجاوز التحديات والمعاناة، والذي أدى إلى النجاح بالوصول للطفل حيثما كان، واصفًا ذلك بالإنجاز المشهود.

​وعُرِضَ من خلال الاجتماع نتائج حملة التغذية المتكاملة، ونقاط الضعف والقوة والتحديات ومقترحات الحلول والتوصيات، وموجهات الحملة في جولتها الثانية.

سونا