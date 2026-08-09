دراسة: 90% من وفيات أمراض القلب يمكن الوقاية منها.. وهذه أبرز عوامل الخطر

كشفت دراسة حديثة نشرت في دورية JAMA Cardiology أن نحو 90% من الوفيات الناتجة عن أمراض القلب ترتبط بعوامل خطر يمكن الوقاية منها أو السيطرة عليها، ما يؤكد أن تبني نمط حياة صحي والمتابعة الطبية المنتظمة قد يسهمان بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، التي لا تزال السبب الأول للوفاة عالميًا. واستندت الدراسة إلى بيانات امتدت لأكثر من 30 عامًا، حللت اتجاهات الإصابة والوفيات المرتبطة بأمراض القلب وعوامل الخطر المؤثرة فيها.

وأوضح الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم جاء في مقدمة عوامل الخطر، إذ ارتبط بنحو 47% من وفيات أمراض القلب، يليه النظام الغذائي غير الصحي بنسبة تقارب 39%، ثم ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة 28.5%. كما أظهرت الدراسة أن السمنة وارتفاع مستويات السكر في الدم أصبحا من العوامل التي تشهد تزايدًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ما يزيد العبء على القلب والأوعية الدموية.

لماذا تشكل هذه العوامل خطرًا؟

يشير الخبراء إلى أن ارتفاع ضغط الدم يضع عبئًا إضافيًا على القلب ويؤدي إلى تلف الأوعية الدموية مع مرور الوقت، بينما يساهم ارتفاع الكوليسترول الضار في تكوين الترسبات داخل الشرايين، ما يزيد خطر الإصابة بالذبحة الصدرية أو الجلطات القلبية.

أما النظام الغذائي غير الصحي، خاصة الغني بالملح والسكريات والدهون المشبعة والأطعمة فائقة المعالجة، فيرتبط بزيادة الالتهابات والسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي، وهي عوامل تمهد للإصابة بأمراض القلب.

كيف تقلل خطر الإصابة؟

أكد الباحثون أن الوقاية تبدأ بخطوات بسيطة يمكن الالتزام بها يوميًا، وتشمل:

– قياس ضغط الدم بانتظام والحفاظ عليه ضمن المعدلات الطبيعية.

– متابعة مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

– تناول نظام غذائي صحي يعتمد على الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة والبقوليات، مع تقليل الملح والدهون المشبعة.

– ممارسة النشاط البدني لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا.

– الحفاظ على وزن صحي.

– الإقلاع عن التدخين وتجنب التعرض لدخانه.

– الالتزام بالعلاج الموصوف في حالة الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول.

وأشار الباحثون إلى أنه، رغم الانخفاض الكبير في معدلات الوفيات الناتجة عن أمراض القلب مقارنة بعام 1990، فإن التقدم في الوقاية بدأ يتباطأ خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات السمنة والسكري، وهو ما يستدعي تكثيف جهود التوعية والكشف المبكر.

وأكد الخبراء أن أمراض القلب لا تظهر فجأة في معظم الحالات، بل تتطور على مدار سنوات نتيجة تراكم عوامل الخطر، لذلك فإن التحكم في ضغط الدم، وتحسين النظام الغذائي، وخفض الكوليسترول، والالتزام بنمط حياة صحي، يظل أفضل وسيلة لحماية القلب وتقليل خطر الإصابة بالمضاعفات الخطيرة.

اليوم السابع