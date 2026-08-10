نسمة محجوب تضىء مسرح محكى القلعة يوم 17 أغسطس

تحىى الفنانة نسمة محجوب حفلا موسيقيا يوم 17 اغسطس على مسرح المحكي بقلعة صلاح الدين، ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبإشراف المهندس ياسر شعلان، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

وأعلنت دار الأوبرا المصرية أن سعر تذكرة اليوم الواحد يبلغ 100 جنيه، ويتضمن اليوم الواحد ما بين حفلين وثلاثة حفلات في الأيام الأخرى، كما فتحت باب الحجز المسبق للتذاكر عبر موقع “تذكرتى”، أو عبر شباك التذاكر الموجود عند مدخل قلعة صلاح الدين.

ويُعد مهرجان القلعة حدثاً فنياً وثقافياً سنوياً، يُقام في الهواء الطلق، ويجمع بين الموسيقى العربية الكلاسيكية والصوفية والعالمية وعروض الأوركسترا، إضافة إلى حفلات لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي، ويُعرف شعبياً بـ”مهرجان الغلابة” نظراً لرمزية أسعار تذاكره التي تتيح للجمهور حضور حفلات كبرى بأسعار اقتصادية.

اليوم السابع