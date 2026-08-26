مبابي يختار أفضل تشكيل في التاريخ.. ميسي ورونالدو على رأس كتيبة الأساطير

اختار كيليان مبابي، نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، تشكيلته المثالية لأفضل 11 لاعبًا في تاريخ كرة القدم، وضمت كوكبة من أساطير اللعبة يتقدمهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إلى جانب رونالدينيو وزين الدين زيدان ورونالدو نازاريو.

مبابي يختار أعظم 11 لاعبًا في التاريخ.. ميسي ورونالدو على رأس كتيبة الأساطير

عندما يتعلق الأمر بأبرز نجوم كرة القدم في العصر الحديث، يفرض كيليان مبابي نفسه بقوة ضمن قائمة الأفضل، بعدما صنع مسيرة استثنائية منذ ظهوره المبكر، وتُوج بكأس العالم مع منتخب فرنسا وهو في التاسعة عشرة من عمره، قبل أن يحقق العديد من الألقاب مع باريس سان جيرمان وينتقل إلى ريال مدريد.

بحسب تقرير نشرته شبكة “GiveMeSport” البريطانية، فإن مبابي سبق أن كشف، في عام 2017، عن تشكيلته المثالية لأفضل فريق أساسي في تاريخ كرة القدم، خلال مقابلة مع موقع “فوت ميركاتو” نقلتها صحيفة “مترو”.

رغم أن اختيارات النجم الفرنسي جاءت هجومية إلى حد كبير، فإنها ضمت أسماء صنعت تاريخ اللعبة على مدار عقود، بداية من حارس المرمى ووصولًا إلى خط الهجوم.

بوفون يحرس مرمى فريق مبابي التاريخي

في حراسة المرمى، وقع اختيار مبابي على الأسطورة الإيطالية جيانلويجي بوفون، الذي زامله لفترة قصيرة في باريس سان جيرمان.

رغم أن بوفون ارتبطت مسيرته بشكل أساسي بسنواته التاريخية مع يوفنتوس، إلى جانب دوره البارز مع منتخب إيطاليا المتوج بكأس العالم 2006، فإنه ظل أحد أعظم حراس المرمى في تاريخ كرة القدم.

يُعد بوفون أيضًا من أبرز أساطير اللعبة الذين لم يتمكنوا من التتويج بدوري أبطال أوروبا، رغم مسيرته الطويلة الحافلة بالإنجازات.

رباعي دفاع من طراز استثنائي

اختار مبابي رباعي دفاع لا يقل بريقًا عن باقي عناصر تشكيلته، حيث جاء كافو وروبرتو كارلوس على طرفي الملعب، بينما شغل سيرجيو راموس وباولو مالديني قلب الدفاع.

يُعد كافو وروبرتو كارلوس من أبرز الأظهرة في تاريخ كرة القدم، وكان الثنائي جزءًا من الجيل البرازيلي الذي توج بكأس العالم 2002، كما حقق كل منهما نجاحات كبيرة على مستوى الأندية.

أما راموس، فقد ارتبط اسمه بأعظم فترات ريال مدريد في العصر الحديث، كما لعب لفترة قصيرة إلى جانب مبابي في باريس سان جيرمان.

في قلب الدفاع أيضًا، اختار مبابي الإيطالي باولو مالديني، أحد أبرز رموز ميلان والكرة الإيطالية، والذي يُنظر إليه باعتباره واحدًا من أعظم المدافعين في تاريخ اللعبة.

زيدان ورونالدينيو.. ثنائي الوسط الساحر

في خط الوسط، اختار مبابي ثنائيًا استثنائيًا يجمع بين المهارة والقوة والشخصية، بوجود مواطنه زين الدين زيدان إلى جانب البرازيلي رونالدينيو.

يُعد زيدان أحد أبرز نجوم جيله، بعدما تألق مع الأندية ومنتخب فرنسا، وترك بصمة تاريخية خلال مسيرته كلاعب، قبل أن يواصل نجاحه لاحقًا من مقاعد المدير الفني.

أما رونالدينيو، فكان واحدًا من أكثر اللاعبين موهبة وإبداعًا في تاريخ كرة القدم، وتميز بأسلوب استثنائي جعل مشاهدته متعة خاصة للجماهير، وتُوج بجائزة الكرة الذهبية خلال مسيرته.

ميسي ونيمار ورونالدو.. هجوم لا يُصدق

على صعيد الهجوم، جاءت اختيارات مبابي لتؤكد إعجابه الكبير بالنجوم الذين صنعوا الفارق على أعلى المستويات.

على طرفي الهجوم، اختار مبابي ليونيل ميسي ونيمار، وهما اللاعبان اللذان زاملاه في باريس سان جيرمان ضمن ثلاثي هجومي ضم أيضًا النجم الفرنسي.

رغم أن وجود هذا الثلاثي لم يمنح باريس سان جيرمان اللقب الأوروبي الذي كان يبحث عنه، فإن ميسي ونيمار يظلان من أبرز المواهب الهجومية في تاريخ كرة القدم.

في قلب الهجوم، اختار مبابي أسطورة البرازيل رونالدو نازاريو، الذي فرض نفسه واحدًا من أخطر المهاجمين في تاريخ اللعبة، رغم أن الإصابات أثرت على مسيرته ومنعته من تقديم المزيد لفترات أطول.

كريستيانو رونالدو.. الاختيار الذي لم يكن مفاجئًا

أما الاسم الأخير في تشكيلته، فكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو اختيار لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى إعجاب مبابي الكبير بالهداف التاريخي.

كان مبابي قد تحدث في أكثر من مناسبة عن إعجابه برونالدو منذ طفولته، بل إن صور النجم البرتغالي كانت تزين غرفة النجم الفرنسي عندما كان صغيرًا.

مع انتقال مبابي إلى ريال مدريد، النادي الذي صنع فيه رونالدو جزءًا كبيرًا من أسطورته، أصبح النجم الفرنسي يسير على خطى أحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا القميص الملكي.

تشكيلة كيليان مبابي المثالية عبر التاريخ

تشكيلة تجمع بين أجيال مختلفة من أساطير كرة القدم، وتضم 4 لاعبين سبق لهم مزاملة مبابي في مسيرته، بينما يظهر ميسي ورونالدو ورونالدينيو وزيدان ومالديني وبوفون في قائمة واحدة اختارها النجم الفرنسي باعتبارهم الأفضل عبر تاريخ اللعبة.

حارس المرمى:

جيانلويجي بوفون

خط الدفاع:

كافو

سيرجيو راموس

باولو مالديني

روبرتو كارلوس

خط الوسط:

زين الدين زيدان

رونالدينيو

خط الهجوم:

ليونيل ميسي

نيمار

رونالدو نازاريو

كريستيانو رونالدو

اليوم السابع