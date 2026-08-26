مرحلة ما بعد محمد صلاح.. أفضل 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي حاليًا

انطلق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-2027، وسط تطلعات كبيرة من الأندية لتحقيق بداية قوية، وفي مقدمتها أرسنال الذي يسعى للدفاع عن لقبه، في الوقت الذي تدخل فيه أندية القمة الموسم الجديد بأجهزة فنية مختلفة.

صراع النجوم يشتعل في البريميرليج

شهدت فرق مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي وتوتنهام تغييرات على مستوى المديرين الفنيين، وهو ما يفتح الباب أمام موسم مليء بالمنافسة والتحديات.

في المقابل، يخوض عدد من الأندية صراعًا مختلفًا من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، في مقدمتها كوفنتري سيتي بقيادة فرانك لامبارد، إلى جانب هال سيتي وإبسويتش تاون وفولهام.

لكن بعيدًا عن صراع القمة والقاع، يظل الدوري الإنجليزي الممتاز مسرحًا لأبرز نجوم كرة القدم في العالم، وهو ما يزيد من حالة الترقب في الموسم الجديد.

الدوري الإنجليزي في مرحلة ما بعد محمد صلاح

دخل الدوري الإنجليزي الممتاز مرحلة جديدة بعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول قبل انطلاق الموسم الحالي، عقب أكثر من 9 سنوات قضاها النجم المصري في البريميرليج، فرض خلالها نفسه كأحد أبرز نجوم المسابقة وهدافيها.

غادر صلاح الملاعب الإنجليزية لينتقل إلى الدوري التركي عبر بوابة طرابزون سبور، لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرته بعيدًا عن البطولة التي شهدت تألقه وصناعة جزء كبير من تاريخه.

أفضل 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا

بحسب تقرير نشرته شبكة “GiveMeSport” البريطانية، تم اختيار أفضل 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، اعتمادًا على مجموعة من العوامل، من بينها الأداء في الموسم الحالي، وما قدمه اللاعبون منذ وصولهم إلى البريميرليج، ومدى أهميتهم لأنديتهم، إلى جانب الأهداف والتمريرات الحاسمة بالنسبة للمهاجمين، والعروض اللافتة خلال المواسم الأخيرة.

هالاند يتربع على عرش أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

تصدر النرويجي إيرلينج هالاند قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، بعدما أصبح أحد أبرز الهدافين في تاريخ المسابقة منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي.

يواصل مهاجم بوروسيا دورتموند السابق تحطيم الأرقام القياسية، بعدما أصبح أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي، قبل أن يواصل تألقه مع منتخب النرويج خلال فترة الصيف.

تشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل هالاند 35 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليواصل المنافسة بقوة على لقب هداف المسابقة.

برونو فرنانديز.. قائد مانشستر يونايتد في المركز الثاني

احتل البرتغالي برونو فرنانديز المركز الثاني في القائمة، بعدما أصبح أحد أهم العناصر في تشكيل مانشستر يونايتد خلال السنوات الماضية.

على الرغم من الفترة الصعبة التي عاشها الفريق تحت قيادة روبن أموريم، ظل برونو من أكثر اللاعبين اعتمادًا عليه، قبل أن يستعيد مانشستر يونايتد شيئًا من بريقه مع مايكل كاريك.

واصل قائد الفريق تألقه في الموسم الماضي، بعدما حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، بتقديمه 21 تمريرة حاسمة.

ديكلان رايس.. لاعب الوسط المتكامل

جاء الإنجليزي ديكلان رايس في المركز الثالث، بعدما أثبت أن انتقاله إلى أرسنال لم يؤثر على مستواه، بل ساهم في تطوره بصورة أكبر.

كان انتقال رايس من وست هام يونايتد إلى أرسنال قد أثار تساؤلات حول قدرته على الحفاظ على المستوى الذي ظهر به مع فريقه السابق، لكنه سرعان ما قدم إجابات قوية داخل ملعب الإمارات.

يتميز رايس بالديناميكية والقوة والقدرة على القيام بأدوار متعددة في خط الوسط، كما تطور الجانب التهديفي في أدائه بصورة واضحة، ليصبح أحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري الإنجليزي.

جابرييل يتفوق على ساليبا

احتل البرازيلي جابرييل المركز الرابع، متفوقًا بفارق مركز واحد على زميله في أرسنال ويليام ساليبا.

كان جابرييل يُنظر لفترة طويلة باعتباره الذراع الأيمن لساليبا في الخط الخلفي، إلا أن الفارق بين الثنائي أصبح أقل وضوحًا خلال الفترة الأخيرة، بعدما أثبت المدافع البرازيلي قيمته الكبيرة داخل منظومة أرسنال.

يتميز جابرييل أيضًا بخطورته الهجومية، خاصة في الكرات الثابتة والركنيات، وهو ما منحه أفضلية طفيفة في هذا التصنيف.

ساليبا يكمل هيمنة أرسنال على الخمسة الأوائل

جاء الفرنسي ويليام ساليبا في المركز الخامس، ليكتمل بذلك حضور ثلاثة لاعبين من أرسنال ضمن المراكز الخمسة الأولى.

أصبح ساليبا أحد أهم المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمثل إلى جانب غابرييل واحدًا من أقوى الثنائيات الدفاعية في المسابقة.

يعكس وجود الثنائي في قائمة الخمسة الأوائل حجم تأثيرهما في أرسنال، وقدرتهما على منح الفريق الاستقرار الدفاعي المطلوب للمنافسة على الألقاب.

برونو جيماريش وساكا وبالمر في قائمة العشرة

جاء البرازيلي برونو جيماريش في المركز السادس، بينما احتل الغاني أنطوان سيمينيو المركز السابع، يليه الإنجليزي بوكايو ساكا في المركز الثامن.

يظل ساكا واحدًا من أبرز المواهب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يمثل أحد أهم العناصر الهجومية في أرسنال منذ تولي ميكيل أرتيتا قيادة الفريق.

رغم الإصابات التي أثرت على مشاركاته خلال الفترة الماضية، يبقى ساكا لاعبًا قادرًا على صناعة الفارق عندما يكون في أفضل حالاته البدنية.

أما كول بالمر، فجاء في المركز التاسع، بعدما مر بموسم سابق مخيب للآمال نسبيًا مع تشيلسي، في الوقت الذي حافظ فيه على أهميته كصانع ألعاب وقادر على تنفيذ الركلات الحرة وصناعة الخطورة.

يحتل دومينيك سوبوسزلاي المركز العاشر في القائمة، بعدما واصل تقديم مستويات مميزة مع ليفربول، ليكمل قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا.

اليوم السابع