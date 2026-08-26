ريال مدريد يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري الإسباني أمام سوسيداد

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب «سانتياجو برنابيو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإسباني، وسط رغبة من الفريق الملكي في مواصلة انطلاقته القوية وحصد 3 نقاط جديدة.

ريال مدريد يواجه ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في الموسم الجديد بانتصار مثير خارج ملعبه على إسبانيول بهدفين مقابل هدف وحيد تحت قيادة جوزيه مورينيو، عقب حسم مباراته الأولى بهدف قاتل سجله كارلوس إسبى في الدقائق الأخيرة، ليحصد الفريق أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة.

وبادر ريال مدريد بالتسجيل عن طريق الإنجليزي ‌جود بيلينجهام فى الدقيقة التاسعة، ‌ثم تعادل أليكس كالاترافا، لفريق إسبانيول في الدقيقة 30، بينما جاء هدف الفوز للريال في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق البديل ⁠كارلوس إسبي.

ريال مدريد يهزم إسبانيول في الدوري الإسباني

وخطف إسبي الأنظار بعدما سجل هدف حسم المباراة في الدقيقة الأخيرة ليكرر إنجازًا تاريخيًا لم يحققه أحد من لاعبي ريال مدريد منذ أسطورة الفريق راؤول جونزاليس.

وبات كارلوس إسبي ثاني لاعب في تاريخ ريال مدريد يحسم المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري الإسباني بهدف قاتل في الدقيقة 90+، بعدما سبقه إلى هذا الإنجاز راؤول، الذي سجل هدفًا في الوقت القاتل أمام ريال مايوركا خلال موسم 1999-2000.

وجاء هدف إسبي في توقيت مثالي ليمنح ريال مدريد أول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري الإسباني، ويؤكد شخصية الفريق وقدرته على حسم المباريات حتى اللحظات الأخيرة.

لم يتوقف تألق كارلوس إسبي عند تسجيل هدف الفوز أمام إسبانيول، حيث واصل اللاعب أرقامه المميزة خلال عام 2026، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفًا في الدوري الإسباني خلال العام الجاري.

وبهذا الرقم، يحتل إسبي المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني خلال عام 2026، بالتساوي مع توني مارتينيز، ليؤكد اللاعب الشاب امتلاكه حسًا تهديفيًا مميزًا وقدرته على صناعة الفارق مع ريال مدريد.

ويطمح الفريق الملكي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، وتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، خاصة في ظل امتلاكه كتيبة قوية من النجوم يتقدمها النجم الفرنسي كيليان مبابي.

على الجانب الآخر، يبحث ريال سوسيداد عن تصحيح المسار بعد البداية المتعثرة، بعدما خسر مباراته الأولى في المسابقة أمام ريال بيتيس، حيث يأمل في تقديم أداء مغاير أمام ريال مدريد والعودة بنتيجة إيجابية من ملعب «سانتياجو برنابيو»، رغم صعوبة المهمة.

اليوم السابع