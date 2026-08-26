ملعقة واحدة من السمسم الأسود يوميًا تزيد الطاقة وتحارب الإرهاق

إذا كنت تشعر بالتعب باستمرار، وتجد صعوبة في البقاء متيقظًا خلال النهار، أو تعتمد على عدة فناجين من القهوة لإنجاز عملك، فقد يحتاج نظامك الغذائي إلى إعادة النظر، فبينما يعد قلة النوم والتوتر وساعات العمل الطويلة وقلة النشاط من الأسباب الشائعة للإرهاق، فإن سوء التغذية قد يُساهم أيضًا في انخفاض الطاقة، ومن الأطعمة البسيطة التي تُضيف عناصر غذائية مهمة إلى نظامك الغذائي بذور السمسم الأسود، فتناول كمية صغيرة من بذور السمسم الأسود ضمن نظام غذائي متوازن يُوفر العديد من العناصر الغذائية اللازمة لعملية التمثيل الغذائي للطاقة، وفقاً لموقع “تايمز ناو”.

مع ذلك، من المهم أيضًا تذكر أنه لا يوجد طعام واحد قادر على علاج التعب المزمن قد يرتبط التعب المستمر أو غير المبرر أحيانًا بحالات صحية مثل فقر الدم، أو مشاكل الغدة الدرقية، أو اضطرابات النوم، أو الالتهابات، أو غيرها من المشاكل الصحية، ويجب تقييم هذه الحالة من قبل الطبيب.

لماذا تشعر بالتعب طوال الوقت؟

يحتاج جسمك إلى إمداد مستمر من الطاقة للحفاظ على وظائف الدماغ والعضلات والأعضاء وتُنتَج هذه الطاقة في الغالب على شكل أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، الذي تُصنعه الخلايا من العناصر الغذائية التي تحصل عليها من الطعام.

تلعب العناصر الغذائية الدقيقة، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم والنحاس وفيتامينات ب، أدوارًا مهمة في عملية التمثيل الغذائي الطبيعي للطاقة.

إذا لم يوفر نظامك الغذائي كمية كافية من هذه العناصر، فقد تشعر بالتعب والضعف، خاصةً عند وجود نقص حقيقي فيها.

أما القهوة والمشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين، فتعمل بطريقة مختلفة إذ يمكن للكافيين أن يزيد اليقظة مؤقتًا عن طريق تثبيط مستقبلات الأدينوزين في الدماغ، مما يقلل من الشعور بالنعاس وهو لا يغني عن الطعام ولا يعالج أي نقص غذائي كامن.

كيف تدعم بذور السمسم الأسود الطاقة؟

بذور السمسم الأسود صغيرة الحجم لكنها غنية بالعناصر الغذائية ومحتواها من المعادن يجعلها إضافة مفيدة لنظام غذائي متوازن.

توفر الحديد

الحديد ضروري لتكوين الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي ينقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. ويمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى فقر الدم، الذي قد يسبب التعب والضعف وقلة التركيز.

تحتوي بذور السمسم الأسود على حديد نباتي، أو حديد غير هيمي ومع ذلك، تختلف كمية الحديد التي يمتصها الجسم، ولا ينبغي اعتبار بذور السمسم بديلاً عن العلاج الطبي عند تشخيص نقص الحديد أو فقر الدم.

تحتوي على المغنيسيوم

يشارك المغنيسيوم في مئات التفاعلات الكيميائية الحيوية، بما في ذلك العمليات المتعلقة بإنتاج الطاقة ووظائف العضلات والأعصاب الطبيعية، ويمكن أن يُساهم تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل البذور والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة، في دعم التوازن الغذائي العام.

تحتوي على فيتامينات ب

توفر بذور السمسم العديد من فيتامينات ب، بما في ذلك الثيامين (فيتامين ب1)، والنياسين (فيتامين ب3)، وفيتامين ب6. وتشارك هذه الفيتامينات في عملية التمثيل الغذائي الطبيعي للطاقة ووظيفة الجهاز العصبي.

كيف نأكل بذور السمسم الأسود؟

من الطرق العملية لإدخال بذور السمسم الأسود في نظامك الغذائي اليومي إضافة ملعقة صغيرة منها إلى وجباتك يمكنك رشها على السلطات، والخضراوات، والزبادي، والشوفان، أو الحساء كما يمكنك إضافتها إلى الصلصات المنزلية، أو خلطات البذور.

لتحسين التغذية العامة، اجمعها مع نظام غذائي متنوع يحتوي على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات ومنتجات الألبان أو بدائل مناسبة والمكسرات ومصادر البروتين الأخرى.

من الذي يجب أن يكون حذراً؟

على الرغم من أن بذور السمسم الأسود مغذية، إلا أنها لا تناسب الجميع ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من حساسية السمسم تجنبها تمامًا.

كما يجب على متبعي الحميات الغذائية منخفضة السعرات الحرارية أن يتذكروا أن البذور غنية نسبيًا بالطاقة.

الأهم من ذلك، لا تستخدم بذور السمسم الأسود لعلاج الإرهاق المستمر بنفسك إذا استمر التعب رغم حصولك على قسط كافٍ من النوم واتباع نظام غذائي متوازن، أو إذا كان مصحوبًا بضيق في التنفس، أو دوار، أو فقدان وزن غير مبرر، أو حمى، أو ضعف شديد، فاستشر طبيبًا.

اليوم السابع