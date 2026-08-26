تشمل 700 منتج.. كندا تعلن تفاصيل الرسوم الانتقامية ضد أمريكا

أعلنت كندا تفاصيل الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها على الولايات المتحدة، حيث تصل إلى 50% على مئات المنتجات الأمريكية، بما في ذلك بعض منتجات الصلب والألومنيوم والأثاث والملابس، وفقًا لما صرح به مسؤول حكومي كندي لشبكة ايه بي سي.

ومن المقرر أن تصعد هذه الرسوم، التي تدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، من حدة الحرب التجارية التي اندلعت خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد انهيار المفاوضات الرسمية وفرض الولايات المتحدة جولة جديدة من الرسوم الجمركية.

وقال وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، في مؤتمر صحفي عقد في أوتاوا، أونتاريو: هذا تحد غير مسبوق يفرض على كندا، لكن كندا ستواجهه.

وأضاف شامبين أن الرسوم الكندية ستعادل الرسوم الأمريكية دولارًا بدولار، ونسبة بنسبة، مشيرًا إلى أن الإجراء الانتقامي سيستهدف سلعًا أمريكية بقيمة 27.6 مليار دولار ويمثل هذا الرقم حوالي 8% من إجمالي الصادرات الأمريكية إلى كندا.

وأضاف مسئول أن الرسوم الجمركية الكندية ستركز على العديد من المنتجات المشمولة بالرسوم الأمريكية، ومنها الورق ومنتجات الألبان.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن صرح الرئيس دونالد ترامب، يوم الاثنين، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه سيرفع الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها المصنّعة في كندا في يناير.

انهارت المفاوضات بين كندا والولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ودخلت جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 50% على بعض السلع الكندية حيز التنفيذ يوم السبت، ما دفع كندا إلى التعهد بالرد بفرض رسوم جمركية مماثلة.

وفقا للتقرير، تعهد ترامب في أحدث إعلان له بمضاعفة التعريفات الجمركية من 25% إلى 50% على السيارات وقطع غيارها الكندية ابتداءً من 1 يناير 2027 ووفقًا لترامب، ستطبق هذه الرسوم المرتفعة أيضا على الصلب والشاحنات.

وقال ترامب: في التجارة، وفي جوانب أخرى أيضًا، تعد كندا من أسوأ الدول في العالم من حيث التعامل معها. إنهم يشعرون بأنهم مُستحقون، ومع ذلك، لسنا بحاجة إلى كندا، بل هم من يحتاجون إلينا!

أشار التقرير الى ان الرسوم الكندية على السلع الامريكية تصل الى 27.6 مليار دولار كندي ما يعادل (19.94 مليار دولار أمريكي)، كما كشفت السلطات الكندية عن حزمة دعم مالي للشركات والموظفين الكنديين المتضررين من الحرب التجارية المتصاعدة.

وجاء في بيان حكومي أن الرسوم الجمركية المضادة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 8 سبتمبر، وتشمل 700 منتج مستورد عبر الحدود الجنوبية لكندا مع الولايات المتحدة، بنسب 15% و25% و50%.

اليوم السابع