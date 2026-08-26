انطلاق إمتحانات جامعة الفاشر.. ومديرها: مسيرة التعليم لن تتوقف رغم الحرب

​وقف البروفيسور فيصل القاسم أحمد، مدير جامعة الفاشر، اليوم، على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لكليات المختبرات الطبية والعلوم الصحية وطب الأسنان، إلى جانب طلاب كلية الشريعة والقانون من الدفعات المختلفة بالمقر المؤقت للجامعة بجامعة أم درمان الأهلية.

​ورافقه البروفيسور حافظ محمد إبراهيم عبدالله عميد الشؤون العلمية، والدكتور أحمد شرف الدين عميد شؤون الطلاب.

​وجدد البروفيسور فيصل التزام إدارة الجامعة بالاستقرار الأكاديمي لتمكين الطلاب من مواصلة دراستهم.

وقال في تصريح إن استمرار الدراسة بالكليات التطبيقية ونظام التعليم عن بعد، وانعقاد الامتحانات للفصول الدراسية المختلفة، وتخريج 120 طالباً وطالبة من كلية الطب مؤخراً تُعد رسائل واضحة بأن مسيرة التعليم لن تتوقف رغم الحرب.

​وأشاد باستضافة جامعة أم درمان الأهلية لإدارة وطلاب الجامعة، معرباً عن ثقته في القوات المسلحة بتحرير الفاشر وعودة الجامعة لمقرها قريباً.

​وأكد البروفيسور حافظ أن الامتحانات تسير بصورة منظمة وفق الخطة الأكاديمية، مشيراً إلى توفير كافة المعينات الدراسية والنفسية لضمان بيئة امتحانية مستقرة رغم ظروف النزوح.

​وأشار الدكتور إبراهيم عبدالله صالح عميد كلية الشريعة والقانون إلى انطلاق امتحانات طلاب الكلية بصورة منتظمة، مشدداً على استمرار الدراسة حتى عودة الجامعة لمقرها بمدينة الفاشر بعد التحرير.

​وفي لفتة إنسانية، نظم طلاب الدفعة الثانية بكلية طب الأسنان ممراً شرفياً لزملائهم الممتحنين وقدموا لهم الزهور والهدايا، وكرموا الأساتذة المراقبين لرفع الروح المعنوية.

​وقالت منسقة الدفعة الطالبة أميرة محمد إن المبادرة تهدف إلى تعزيز التكافل وخلق أجواء إيجابية تساعد الطلاب على تجاوز ضغوط الامتحانات.

سونا