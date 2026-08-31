الخرطوم تصدر ضوابط دخول مراكز امتحانات الشهادة الابتدائية 2026

امتحانات الشهادة الابتدائية 2026 في ولاية الخرطوم ستُجرى وفق ضوابط جديدة لدخول مراكز الامتحانات، أصدرها الأستاذ عبد اللطيف شاكر عبد اللطيف، المدير العام الوزير المكلف بوزارة التعليم والتربية الوطنية بالولاية، بهدف تنظيم العمل داخل المراكز وتوفير بيئة مناسبة للتلاميذ.

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ووجّه الوزير المكلف بالسماح لمناديب وزارة الصحة بولاية الخرطوم وجمعية الهلال الأحمر السوداني بدخول مراكز الامتحانات، لتقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية للتلاميذ والعاملين، على أن يتم التأكد من هوياتهم وتخصيص مكان لهم بعيداً عن غرف الامتحان.

ضوابط دخول الجهات إلى مراكز الامتحانات

ونصت الضوابط على عدم السماح لأي جهة بدخول مركز الامتحان بهدف تقديم خدمات إلا بموجب خطاب رسمي مكتوب، صادر من مدير الإدارة العامة للشؤون التعليمية بالمحلية أو مدير تعليم الوحدة الإدارية.

كما وجّهت الوزارة بتنظيم دخول الزوار من الجهات الإدارية، بحيث يتم استقبالهم في مكتب رئيس المركز، مع منع دخولهم إلى غرف الامتحان.

تنظيم الخدمات الصحية داخل المراكز

وأتاحت الضوابط للكوادر التابعة لوزارة الصحة والهلال الأحمر تقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية، مع تخصيص موقع مناسب لهم خارج غرف الامتحانات، بما يتيح تقديم المساعدة للتلاميذ والعاملين عند الحاجة دون التأثير على سير الامتحانات.

وأكدت وزارة التعليم والتربية الوطنية بولاية الخرطوم أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة هادئة ومنظمة، وتمكين التلاميذ من أداء امتحاناتهم في الظروف المناسبة.