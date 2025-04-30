يناشد المواطنين بالإسراع في فتح الحسابات المصرفية.. إبراهيم جابر يطلع على استعدادت الجزيرة لاستبدال العملة

إطّلع عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم على مجمل الأوضاع بولاية الجزيرة وترتيبات حكومة الولاية لعملية استبدال العملة خلال الفترة المقبلة فضلا عن التدابير التي إتخذتها الولاية لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي.

وتعهّد سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان أمس والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، بتذليل كافة العقبات والتحديات التى تعترض سير عملية الاستبدال فيما يتعلق بفتح الحسابات المصرفية والربط الشبكي لتسهيل الإجراءات والتحويلات البنكية مناشداً المواطنين بالإسراع في فتح الحسابات المصرفية.

وبحث الاجتماع الحلول المقترحة لتجاوز تحديات إنجاح الموسم الزراعي الصيفي بالولاية وتوفير التقاوى وفتح قنوات الري داخل مشروع الجزيرة والاستفادة من كبر المساحات غير المزروعة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير التمويل الاصغر للمزراعين.

من جانبه أوضح والي ولاية الجزيرة أن الاجتماع ناقش جاهزية الولاية لبدء عملية استبدال العملة خلال الفترة المقبلة موضحاً أن عدداً من التطبيقات الجديدة تم تفعيلها لتسهيل حركة تحويل الأموال للمواطنين بين حسابات البنوك المختلفة.