شرطة ولاية القضارف تدشن كيس الصائم لمنسوبيها

دشنت شرطة ولاية القضارف كيس الصائم لمنسوبيها من ضباط وضباط صف وجنود برعاية اللواء شرطة/ مدثر حسب الرسول الخليل مدير شرطة ولاية القضارف وبالشراكة مع بنك امدرمان الوطني .هذا وأوضح العميد شرطة عادل علي مدير دائرة الشؤون العامة أن رئاسة شرطة القضارف درجت سنويا في تقديم كيس الصائم لتخفيف أعباء المعيشية ورفع لمعاناة عن كاهل منسوبيها لمقابلة متطلبات صيام شهر رمضان .

وقال العقيد شرطة/ عصام كمبال أن الكيس هذا العام تضمن السلع الاستهلاكية والاحتياجات الرمضانية مشيرا باهتمام قيادة شرطة الولاية بتوفير وتقديم كافة الخدمات لمنسوبيها عبر إدارة التوجيه والخدمات.

من جانبه حيا الأستاذ/ عمران عبدالله مدير بنك امدرمان الوطني بالقضارف الدور المتعاظم لشرطة القضارف في حفظ الأمن واضاف أن إدارته ستمضي في تقديم الخدمات الاجتماعية لمنسوبي الشرطة في إطار الشراكة الذكية بين بنك امدرمان الوطني وقوات الشرطة لضمان الاستقرار الأمني بالولاية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان