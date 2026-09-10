أسعار الذهب في البحرين تتحرك قرب مستوياتها الحالية مع صعود النفط

تتحرك أسعار الذهب في البحرين خلال تعاملات الخميس عند مستويات مستقرة، وسط تأثيرات متباينة بين ارتفاع النفط والتوترات الجيوسياسية من ناحية، وضغوط السياسة النقدية الأمريكية من ناحية أخرى.

أسعار الذهب في البحرين – الخميس 10 سبتمبر 2026

عيار 24: نحو 54.00 دينار بحريني

عيار 22: نحو 50.40 دينار

عيار 21: نحو 48.10 دينار

عيار 18: نحو 40.80 دينار

وتلقى أسعار الذهب دعمًا من تصاعد المخاطر الجيوسياسية، خاصة مع استمرار التوترات المرتبطة بإيران والسعودية وتزايد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

في المقابل، يظل ارتفاع التضخم وأسعار النفط عاملًا ضاغطًا على الذهب، إذا أدى إلى زيادة العوائد واستمرار التشدد النقدي لفترة أطول.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية الخميس والجمعة، والتي يمكن أن تحدد اتجاهات التداول قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

وتظل 4400 دولار للأوقية مستوى محوريًا، بينما تمثل منطقة 4500 دولار مقاومة مهمة.

اليوم السابع