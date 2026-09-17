“عثمانوف” .. ملياردير يثير خلافا بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على روسيا

أرجأت دول الاتحاد الأوروبي الموعد النهائي لتمديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا، بعدما طالبت فرنسا بشطب الملياردير أليشر عثمانوف من قائمة سوداء.

وأعلن متحدث باسم الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي، أن سفراء الاتحاد مددوا انتهاء صلاحية قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا سبعة أيام، حتى 22 سبتمبر 2026، بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق حول تجديدها لمدة 6 أشهر.

ويتعلق الخلاف بمسألة إدراج الملياردير الروسي من أصل أوزبكي أليشر عثمانوف (73 عاما) من عدمه، حيث انضمت فرنسا إلى سلوفاكيا في الدعوة إلى رفع اسمه من القوائم لدواع مرتبطة بالأمن القومي، وفقا لما أفاد به دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية هذه الإدراجات، التي تستهدف نحو ثلاثة آلاف شركة وفرد بعقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، في 15 سبتمبر 2026. وقال المتحدث: “من أجل منح الدول الأعضاء وقتا إضافيا لدراسة مقترحات التجديد بشكل شامل، وافقت لجنة الممثلين الدائمين على التمديد لمدة سبعة أيام، حتى منتصف ليل الثلاثاء 22 سبتمبر”.

وأشار إلى لجنة الممثلين الدائمين، وهي هيئة سفراء الاتحاد الأوروبي التي تعد الأعمال لمجلس القادة الـ27 للدول الأعضاء. وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ27، ويجب تجديدها كل ستة أشهر.

من هو عثمانوف؟

وتبلغ ثروة عثمانوف، وفقا لمؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات، نحو 18.8 مليار دولار بحلول العام 2026، وهو خاضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحظر سفر.

وقد أطلق عثمانوف، وهو قطب في قطاعي المعادن والتعدين، عدة دعاوى قضائية في أوروبا بهدف نهائي هو رفع العقوبات عنه، وفي بعضها طعن محاموه في تصريحات إعلامية استخدمت كأساس لفرض العقوبات. ويمتلك الملياردير أيضا أصولا في قطاعات الاتصالات وشركات الإنترنت والإعلام، كما يملك صحيفة “كوميرسانت” الروسية اليومية.

المصدر: RT

روسيا اليوم