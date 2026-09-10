أرقام صادمة لنسب البطالة في دول المغرب العربي

كشفت بيانات البنك الدولي عن أرقام صادمة ترصد معدلات البطالة في 5 دول مغاربية هي الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس وليبيا.

وتظهر البيانات أن معدلات البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، تتفاوت بين الدول الخمس، لكنها جميعا تمثل أرقام مرتفعة.

وتحتل ليبيا المرتبة الأولى في أعلى معدلات البطالة تليها تونس في المرتبة الثانية ثم الجزائر في المرتبة الثالثة، بينما تأتي موريتانيا في المرتبة الرابعة ويحل المغرب في المرتبة الأخيرة.

ففي المغرب تظهر البيانات أن نسبة البطالة تصل إلى 21.9 في المئة، بينما تصل في موريتانيا إلى 22.9 في المئة.

وفي الجزائر تصل النسبة إلى 29.4 في المئة وفقا للإحصائيات الصادرة في 2026، بينما تصل إلى 38.1 في المئة في تونس.

أما في ليبيا فتظهر بيانات البنك الدولي أنها تتصدر قائمة أعلى معدلات البطالة بين الدول الـ 5 بنسبة بطالة تتجاوز 50 في المئة.

وكالة سبوتنيك