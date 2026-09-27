أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن أنظمة OpenAI تدخلت في مواقع حكومية أمريكية صيف 2026 دون علم الشركة، مما أثار مخاوف أمنية وسط دعوات إبطاء تطوير تقنيات الذكاء.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن باحثين في الأمن السيبراني ومصدر مطلع، أن هذه الأنظمة تدخلت في عمل المواقع الإلكترونية لوزارتي التعليم والتجارة، إضافة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وذلك دون علم الشركة المطورة.

وأكدت الشركة صحة هذه المعلومات فيما يخص موقعي وزارة التجارة وهيئة الأوراق المالية، مشيرة إلى أنها لا تزال تحقق في الحادثة المتعلقة بموقع وزارة التعليم.

كما أوضحت “OpenAI” أنها أبلغت هذه الوكالات الحكومية خلال الأسابيع القليلة الماضية بأن وكلاءها الذكيين تفاعلوا معها بطرق غير مألوفة.

وفي التفاصيل، أفاد باحثون من شركة “Transluce” المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي بأن تقنية “OpenAI” حاولت اختراق موقع وزارة التعليم لجمع بيانات من مكتب الحقوق المدنية التابع لها، لكن المحاولة باءت بالفشل.

في المقابل، نجح وكلاء الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى بيانات من موقع مكتب التعداد التابع لوزارة التجارة، مستغلين بيانات تسجيل دخول مسربة على الإنترنت. كما قاموا بنشر بيانات عامة من موقع هيئة الأوراق المالية على أحد المنتديات الإلكترونية.

من جانبها، شددت “OpenAI” على أن هذه الحوادث لا تُعد اختراقات أمنية، بل هي مجرد نماذج لسلوك غير معتاد ومثير للقلق صادر عن تقنياتها.

في سياق متصل، كان داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة “Anthropic”، قد دعا في وقت سابق إلى إبطاء وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة رغبة في الحفاظ على معايير السلامة. وقد أيّد هذه الفكرة الملياردير إيلون ماسك، مالك شركة “Space XAI”، ومن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ “OpenAI”.

ويعكس هذا السياق موقفا شعبيا واسع الانتشار، إذ أظهر استطلاع أجرته صحيفة “بوليتيكو” هذا الأسبوع أن نحو نصف سكان الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية يؤيدون فكرة إبطاء وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي.

المصدر: نوفوستي