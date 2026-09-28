هل يجعلك البرد أكثر جوعا؟… دراسة تكشف السر داخل الدماغ

توصل باحثون إلى دائرة عصبية في الدماغ قد تفسر سبب زيادة الشعور بالجوع عند انخفاض درجات الحرارة، كما كشفت عن آلية يستخدمها الجسم لزيادة استهلاك الطاقة والمساعدة في الحفاظ على حرارته.

وحدد فريق بحثي بقيادة الدكتور يونغ شو، من جامعة جنوب فلوريدا للعلوم الصحية، منطقة دماغية لم تحظَ باهتمام بحثي واسع من قبل، وتبين أنها تؤدي دورًا في تنسيق استجابة الجسم للبرد، بدءًا من زيادة الشهية وصولًا إلى إنتاج الحرارة واستهلاك الطاقة، وفقا لموقع “ميديكال إكسبريس”.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة “نيورون”، واستندت إلى تجارب أُجريت على نماذج غير بشرية، ما يعني أن النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى إمكانية تطبيقها علاجيًا على البشر.

منطقة دماغية تنظم استجابة الجسم للبرد

ركز الباحثون على منطقة تقع في الجزء الخلفي من منطقة تحت المهاد في الدماغ، ويُشار إليها اختصارًا بـ”dPVp”.

وأظهرت التجارب أن نشاط هذه المنطقة يرتفع بصورة ملحوظة عند انخفاض درجة حرارة الجسم، ما يؤدي إلى سلسلة من الاستجابات التي تساعد الجسم على التعامل مع البرد.

وقال شو إن فريقه تمكن، للمرة الأولى، من تحديد وظيفة لهذه المنطقة، موضحًا أن دورها الأساسي يتمثل في استشعار التغيرات في درجة الحرارة وتنسيق الاستجابات السلوكية والأيضية اللازمة للتعامل معها.

وعندما نشّط الباحثون الخلايا العصبية المستجيبة للبرد في هذه المنطقة، لاحظوا زيادة في الرغبة بتناول الطعام بالتزامن مع ارتفاع معدل استهلاك الجسم للطاقة.

وأظهرت النتائج أن تنشيط هذه الخلايا لدى النماذج التي خضعت للدراسة أدى إلى زيادة تناول الطعام، لكنه ساعد في الوقت نفسه على الحد من زيادة الوزن وتحسين تنظيم مستويات الغلوكوز.

بروتين يعمل كمستشعر للبرد

وتمكن الباحثون كذلك من تحديد بروتين داخل الخلايا العصبية يؤدي دورًا في استشعار البرد، ويُعرف باسم “KCNK2” أو “TREK-1”.

ويرى الباحثون أن هذا البروتين قد يمثل هدفًا محتملًا لأبحاث مستقبلية تسعى إلى محاكاة بعض التأثيرات الأيضية التي تحدث عند التعرض للبرد، من دون الحاجة إلى خفض درجة حرارة الجسم فعليًا.

وقالت الباحثة هايلان ليو، المؤلفة الأولى للدراسة، إن هذه الفكرة تختلف عن الأساليب التي تركز فقط على تقليل كمية الطعام، مشيرة إلى أن المسار العصبي المكتشف قد يفتح الباب أمام أبحاث تستهدف زيادة كفاءة الجسم في استخدام الطاقة.

ويبحث الفريق مستقبلًا إمكانية تطوير مركبات تستهدف بروتين “KCNK2” بصورة انتقائية، إلا أن هذه الفكرة لا تزال في مراحلها البحثية المبكرة، ولم تتحول إلى علاج معتمد حتى الآن.

وكالة سبوتنيك