نتنياهو يكشف عن التفاصيل في أول تعليق له حول حادثة طائرة “فلاي دبي”

أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن أحد الطيارين على متن طائرة “فلاي دبي” المتجهة إلى إسرائيل طعن الطيار الآخر وحاول على ما يبدو إسقاط الطائرة بمن فيها من مسافرين.

وقال نتيناهو في مقطع فيديو تعليقا على الحادثة التي شغلت العالم ودولا في منطقة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء: “دخلت الطائرة في حالة دوران وبدأت بالهبوط الحاد. وتمكّن مسافر إسرائيلي وأحد أفراد الطاقم من اقتحام قمرة القيادة والسيطرة على الطيار المهاجم”.

وأضاف نتنياهو: “ونجح طاقم جوي آخر في إعادة استقرار الطائرة، وبذلك تم تفادي كارثة كبيرة”.

وأردف: “الطيار الذي نفّذ عملية الطعن يخضع حاليا للتحقيق من جانب السعوديين”.

وتابع نتنياهو: “أوعزتُ إلى الأجهزة الأمنية بالاستعداد لمواجهة تهديدات محتملة أخرى”.

وقد ظهر الطيار في مقطع فيديو وهو مضرج بالدماء فيما تم وضع جهاز تنفس أوكسجين له، وظهر إلى جانبه عدد من ركاب الطائرة.

ومع بدء ورود المعلومات عن حادثة طائرة “فلاي دبي” المتجهة من الإمارات إلى إسرائيل، عقد نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس مشاورات أمنية طارئة مع قادة الأجهزة الأمنية حول الطائرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير، أجرى خلال الدقائق الأخيرة تقييما للوضع بمشاركة قائد سلاح الجو، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس هيئة الاستخبارات، وقادة آخرين.

ومع مطالبة وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف بوقف رحلات شركة “فلاي دبي” إلى إسرائيل

شكك زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في الحادث الأمني الذي تعرضت له الرحلة الجوية فوق المملكة العربية السعودية.

وصباح اليوم، أعلن مطار “الأمير سلطان بن عبد العزيز” الدولي في تبوك بالسعودية أنه تلقى اليوم نداء استغاثة من الرحلة رقم FZ1073 التابعة لطيران “فلاي دبي”، للهبوط الاضطراري في الساعة 8:44 صباحا.

وذكر أنه تم تقديم الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين، مع التنسيق مع الناقل الجوي لتأمين طائرة بديلة.

المصدر: RT