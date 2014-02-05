السر جميل: مصر لم تَقَوّى على إحتلال السودان على مر التاريخ بل العكس صح





[SIZE=5]وصلتني إيميلات كثيراً تؤيد إستنكارنا للعدوان والإستخفاف والسخرية المصرية لكل ما هو سوداني، وبعض منها أعتقد مصرية أو سودانية قلوبهم على مصر ! تشكك في حقيقة حكم مملكة كوش لمصر في التاريخ القديم ! ولا فضل للحضارة النوبية على الحضارة المصرية ؟ وحقيقة أستوقفتني رسالة طويلة جداً يقول كاتبها حتي لا تنسي “مصر” لايمكن أن تحط من قدرها وتاريخها وعظمتها !!! ويسترسل في الحديث ويعدد مناقب المصريين للإنسانية والإسلام وإن مصر ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم بدأ لي إنه يضعها في مكانة سامية ودرجة من القداسة لا يمكن لأي أحــد أن يقدح في تاريخها- مع إن إبليس مذكور في القرآن الكريم –

ومن حتي لاننسي هذه أيضاً نقول إننا لسنا بصدد مزايدة ومقارنة تاريخية، وإنما التذكير بالحقائق الصحيحة، وزيف ما يكتبه المصريين من معلومات خاطئة عن تاريخ السودان، مثلما تفتخر مصر الآن ! هي وحدها من تصدت للعداون الإسرائيلي وحرب التحرير ؟ والحقيقة إستغاثت وإستنجدت بمن تعرف ولا تعرف وفي مقدمتهم السودانيين، ولكن لم تذكر ذلك حتي لا يكون للسودان جزء قليل من الفضل عليهم ، ومصر هي التي فرضت بإعلامها مليكتهم الحرة للنيل، حتي صدق المصريين أنفسهم هذه “الكذبة” وأصبحت حقيقة عندهم لا تقبل النقاش وشاركهم في هذا الجهل كثيرين ! عندما تسأل أي شخص أين يوجد النيل تكون الاجابة بدون تردد مصر ! لانها هبة النيل والسودان هبة الغابة والصحراء .

وحتي لاننسي تدل آثار حضارة السودان القديمة من أعمال النحت والفنون وصهر المعادن وفن الإدارة والفلسفة والطب والفلك على عقلية جبارة، وذكر باحث غربي بأن إهرامات السودان رغم صغر حجمها من أجمل ما أنتجه الحضارات فى أى عصر من العصور غمرت العالم بسحرها وهى ما زالت تنتزع إعجاب السائحين وحيرة الباحثين والمهتمين ، لذا كان هولاء أسياد في عصرهم طامحين إلى المجد، وتتوفر لهم كل عوامل القوة وقتها ” رجال أقوياء وحضارة غنية ” لذا ليس بغريب أن يحكموا غيرهم مصر وفلسطين وسوريا في الشام وهذه حقيقة لاينكرها إلا مكابر

وحتي لاننسي لسنا لدينا الفضل على الحضارة المصرية فحسب بل علماء آثار أمريكان وأوروبيون يرون: ” أن أفريقيا هي مصدر الحضارة الأوروبية، وأن أثر أفريقيا في أمريكا وأوروبا أعمق من أثر جميع الحضارات الآسيوية فالحضارة الانسانية سواء والإنسان الأسود هو صاحب الفضل الأول على تطور الحضارات البيضاء في كل العصور القديمة” ! يقول الأمريكان: “ان الرومان كانوا يعبرون مصر الى بلاد النوبة دون أن يتوقفوا فيها” ويقول البروفسير كلود ريللي: “ان تاريخ السودان في افريقيا هو بمثابة الدور التاريخي الكبير الذي لعبه الأغريق قديماً في أوروبا”

وحتي لاننسي هناك من الشواهد والحقائق لايسع المجال لذكرها ولكن أعد بكتابة مقال آخر خاص بهذا الجانب بإذن الله حتي نكمل الشق الثاني من عنوان المقال” حلايب” وأرجو شاكراً من القارئ الكريم الإطلاع على المقال المنشور في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 31 مارس 2013 تحت عنوان : الممالك القديمة في أرض الحرب “Ancient Kingdoms in Land of War” ويذكر الكاتب طغيان مصر على الحضارة السودانية .

حتي لا ننسي حلايب هي منطقة تقع على للبحر الأحمر مساحتها 20,580 كم2، ويضم المثلث حلايب وأبو رماد وشلاتين، ويقبع الآن تحت الإحتلال المصري مع قري الشمال المحتلة وهي : فرص، سره، دبيرة، أشكيت، أرقين ممتدة إلى مسافة 350 كيلو متراً ضمتها مصر بعد تهجير سكان حلفا بسبب بحيرة السد العالي بعدها احتل الجيش المصري منطقة واسعة شمالي وادي حلفا تمتد لمسافة أربعين كيلومتراً بحجة أنها أراضٍي مصرية، وسكان المثلث من البجا ذات الأصل والجذور السودانية المعروفة ينتمون لقبائل الحمأواب ، العبابدة والبشاريين

حتي لاننسي كما تحاول الحكومــة أن تنسينا سودانية حلايب ؟! في شعار شرطة المرور الجديد تم حذف المثلث من خريطة السودان ! في مجسم مطار الخرطوم الجديد والمنشور في كافة مواقع التواصل الإجتماعي تم حذف حلايب ؟!وكما تحاول تحجيم الأقلام والحديث عن إحتلال المثلث كسباً للود المصري وعدم إزعاجهم في مدينة يمكن أن تمثل تكامل بين البلدين؟! كما تحاول بعض الأقلام المرتزقة من المصريين والسابحة مع سياسات الحكومة أن تفهمنا بأن المثلث ليس ذات قيمة ؟! ومصر خط أحمر ؟ إذا كان كذلك لما لاتتخلي عنه مصر لأهله هم أولي بقيمته من عدمها ؟ وأحمر على من ؟! المطالبين بعودته لحضن الوطن ؟

وحتي لاننسي في عام 2010 تم إعتقال السيد الطاهر محمد هساي رئيس مجلس حلايب المنتمى لقبيلة البشاريين المناهض للإحتلال المصري في حلايب، وتوفي في مستشفى في القاهرة أثر الاعتقال لمدة عامين بدون محاكمة ؟! وعلى أثره قام وفد من قبيلة البشاريين بتوجيه نداء إستغاثة للسودانيين وذكروا وجود أعداد أخرى من المعتقلين، مثل محمد عيسى سعيد المعتقل منذ 6 سنوات وعلي عيسى أبو عيسى ومحمد سليم المعتقلون منذ 5 سنوات، وهاشم عثمان ومحمد حسين عبد الحكم وكرار محمد طاهر ومحمد طاهر محمد صالح منذ سنتان

وحتي لاننسي هل إستنكرت الحكومة إعتقال السيد الطاهر محمد هساي وطالبت بتحقيق عن سبب وفاته؟ ماذا فعلت لـ بقية المعتقلين في السجون المصرية الرافضين للإحتلال المصري ؟ هل أقامة الحكومــة الدنيا ولم تقعدها كما فعلت بهجليج ؟ التي أوقفت تصدير النفط وعلقت المفاوضات وأغلقت التجارة الحدودية مع الجنوب وعلى مدار الـ 24 ساعة الفضائية السودانية تستعرض البطولات والأمجاد وتراب الوطن الغالي …الخ ولماذا لم تفعل ذلك بقضية المعتقلين وحلايب وقري الشمال المنسية تحت الإحتلال المصري ؟ لأنها مصر ام الدنيا !

وحتي لاننسي إذا لم يكن بإستطاعة الحكومــة أن تفعل ما فعلته بهجليج، بإمكانها عمل الكثير ؟ ليس مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي مع مشروعية حقنا بالمطالبة فيه ، ولكن لماذا لم يتم طرد السفير المصري حتي عودة حلايب ؟ لماذا لاتوقف الرحلات الجوية الصباحية والمسائية لمصر للطيران ؟ لماذا لا تعلق إتفاقية الحريات الأربع ؟ لماذا لا تغلق الحدود والتجارة مع مصر ؟ بنص ملحق إتفاقية مياه النيل هناك مليار ونصف متر مكعب يذهب لمصر من نصيب السودان كسلفة مائية منذ عام 1959م لماذا لا تطالب الحكومة بمقابل مالي أو إسترداها لري مناطق الشرق والغرب العطشي.

حتي لاننسي هناك فائض مائي يقدر بأكثر من 6 مليار متر مكعب من المياه من نصيب السودان يذهب لمصر سنوياً دون أي مقابل ! لماذا لا تعمل الحكومة ترعة من النيل الأبيض لسد حاجة الغرب السوداني من مياه الشرب وأخري من النيل الأزرق للمناطق الشرقية ؟ هذه حقوق هي الأخري مغتصبة وليست مساومات سياسية أو أوراق ضغط ! لماذا لاتوقع الحكومة على إعادة تقسيم مياه النيل مع الدول الأفريقية ؟ حتي تكون هناك عدالة لكل الدول بدون أي تمييز، وإذا كانت مصر بحاجة إلي مياه إضافية زيادةً عن حصتها المقررة لماذا لا نبيع لها المياه أو نرفض ؟! نحن أحرار فما نملك نبيع لمن نشاء ونهب بعزة وكرامة لمن نريد؟

حتي لاننسي لماذا لا يذكر الإعلامي الحكومي في نشرات الأخبار والنشرات الجوية “حلايب المحتلة” لماذا تتجنب الحديث عن حلايب المحتلة في خطابات الرئيس والمناسبات الوطنية ؟ في جواز سفرنا مكتوب لكل دول العالم عدا إسرائيل لأنها محتلة فلسطين ؟! لانريد أن ندخل في : هل أولي تراب الوطن أم التراب الفلسطيني ! ولكن لماذا لا تكتب الحكومــة ما عدا مصر فهي الأخــري دولة محتلة وغاصبة أراضي سودانية بالقوة .

بقلم: السر جميل

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