السر جميل: مصر لم تَقَوّى على إحتلال السودان على مر التاريخ بل العكس صح
ومن حتي لاننسي هذه أيضاً نقول إننا لسنا بصدد مزايدة ومقارنة تاريخية، وإنما التذكير بالحقائق الصحيحة، وزيف ما يكتبه المصريين من معلومات خاطئة عن تاريخ السودان، مثلما تفتخر مصر الآن ! هي وحدها من تصدت للعداون الإسرائيلي وحرب التحرير ؟ والحقيقة إستغاثت وإستنجدت بمن تعرف ولا تعرف وفي مقدمتهم السودانيين، ولكن لم تذكر ذلك حتي لا يكون للسودان جزء قليل من الفضل عليهم ، ومصر هي التي فرضت بإعلامها مليكتهم الحرة للنيل، حتي صدق المصريين أنفسهم هذه “الكذبة” وأصبحت حقيقة عندهم لا تقبل النقاش وشاركهم في هذا الجهل كثيرين ! عندما تسأل أي شخص أين يوجد النيل تكون الاجابة بدون تردد مصر ! لانها هبة النيل والسودان هبة الغابة والصحراء .
وحتي لاننسي تدل آثار حضارة السودان القديمة من أعمال النحت والفنون وصهر المعادن وفن الإدارة والفلسفة والطب والفلك على عقلية جبارة، وذكر باحث غربي بأن إهرامات السودان رغم صغر حجمها من أجمل ما أنتجه الحضارات فى أى عصر من العصور غمرت العالم بسحرها وهى ما زالت تنتزع إعجاب السائحين وحيرة الباحثين والمهتمين ، لذا كان هولاء أسياد في عصرهم طامحين إلى المجد، وتتوفر لهم كل عوامل القوة وقتها ” رجال أقوياء وحضارة غنية ” لذا ليس بغريب أن يحكموا غيرهم مصر وفلسطين وسوريا في الشام وهذه حقيقة لاينكرها إلا مكابر
وحتي لاننسي لسنا لدينا الفضل على الحضارة المصرية فحسب بل علماء آثار أمريكان وأوروبيون يرون: ” أن أفريقيا هي مصدر الحضارة الأوروبية، وأن أثر أفريقيا في أمريكا وأوروبا أعمق من أثر جميع الحضارات الآسيوية فالحضارة الانسانية سواء والإنسان الأسود هو صاحب الفضل الأول على تطور الحضارات البيضاء في كل العصور القديمة” ! يقول الأمريكان: “ان الرومان كانوا يعبرون مصر الى بلاد النوبة دون أن يتوقفوا فيها” ويقول البروفسير كلود ريللي: “ان تاريخ السودان في افريقيا هو بمثابة الدور التاريخي الكبير الذي لعبه الأغريق قديماً في أوروبا”
وحتي لاننسي هناك من الشواهد والحقائق لايسع المجال لذكرها ولكن أعد بكتابة مقال آخر خاص بهذا الجانب بإذن الله حتي نكمل الشق الثاني من عنوان المقال” حلايب” وأرجو شاكراً من القارئ الكريم الإطلاع على المقال المنشور في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 31 مارس 2013 تحت عنوان : الممالك القديمة في أرض الحرب “Ancient Kingdoms in Land of War” ويذكر الكاتب طغيان مصر على الحضارة السودانية .
حتي لا ننسي حلايب هي منطقة تقع على للبحر الأحمر مساحتها 20,580 كم2، ويضم المثلث حلايب وأبو رماد وشلاتين، ويقبع الآن تحت الإحتلال المصري مع قري الشمال المحتلة وهي : فرص، سره، دبيرة، أشكيت، أرقين ممتدة إلى مسافة 350 كيلو متراً ضمتها مصر بعد تهجير سكان حلفا بسبب بحيرة السد العالي بعدها احتل الجيش المصري منطقة واسعة شمالي وادي حلفا تمتد لمسافة أربعين كيلومتراً بحجة أنها أراضٍي مصرية، وسكان المثلث من البجا ذات الأصل والجذور السودانية المعروفة ينتمون لقبائل الحمأواب ، العبابدة والبشاريين
حتي لاننسي كما تحاول الحكومــة أن تنسينا سودانية حلايب ؟! في شعار شرطة المرور الجديد تم حذف المثلث من خريطة السودان ! في مجسم مطار الخرطوم الجديد والمنشور في كافة مواقع التواصل الإجتماعي تم حذف حلايب ؟!وكما تحاول تحجيم الأقلام والحديث عن إحتلال المثلث كسباً للود المصري وعدم إزعاجهم في مدينة يمكن أن تمثل تكامل بين البلدين؟! كما تحاول بعض الأقلام المرتزقة من المصريين والسابحة مع سياسات الحكومة أن تفهمنا بأن المثلث ليس ذات قيمة ؟! ومصر خط أحمر ؟ إذا كان كذلك لما لاتتخلي عنه مصر لأهله هم أولي بقيمته من عدمها ؟ وأحمر على من ؟! المطالبين بعودته لحضن الوطن ؟
وحتي لاننسي في عام 2010 تم إعتقال السيد الطاهر محمد هساي رئيس مجلس حلايب المنتمى لقبيلة البشاريين المناهض للإحتلال المصري في حلايب، وتوفي في مستشفى في القاهرة أثر الاعتقال لمدة عامين بدون محاكمة ؟! وعلى أثره قام وفد من قبيلة البشاريين بتوجيه نداء إستغاثة للسودانيين وذكروا وجود أعداد أخرى من المعتقلين، مثل محمد عيسى سعيد المعتقل منذ 6 سنوات وعلي عيسى أبو عيسى ومحمد سليم المعتقلون منذ 5 سنوات، وهاشم عثمان ومحمد حسين عبد الحكم وكرار محمد طاهر ومحمد طاهر محمد صالح منذ سنتان
وحتي لاننسي هل إستنكرت الحكومة إعتقال السيد الطاهر محمد هساي وطالبت بتحقيق عن سبب وفاته؟ ماذا فعلت لـ بقية المعتقلين في السجون المصرية الرافضين للإحتلال المصري ؟ هل أقامة الحكومــة الدنيا ولم تقعدها كما فعلت بهجليج ؟ التي أوقفت تصدير النفط وعلقت المفاوضات وأغلقت التجارة الحدودية مع الجنوب وعلى مدار الـ 24 ساعة الفضائية السودانية تستعرض البطولات والأمجاد وتراب الوطن الغالي …الخ ولماذا لم تفعل ذلك بقضية المعتقلين وحلايب وقري الشمال المنسية تحت الإحتلال المصري ؟ لأنها مصر ام الدنيا !
وحتي لاننسي إذا لم يكن بإستطاعة الحكومــة أن تفعل ما فعلته بهجليج، بإمكانها عمل الكثير ؟ ليس مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي مع مشروعية حقنا بالمطالبة فيه ، ولكن لماذا لم يتم طرد السفير المصري حتي عودة حلايب ؟ لماذا لاتوقف الرحلات الجوية الصباحية والمسائية لمصر للطيران ؟ لماذا لا تعلق إتفاقية الحريات الأربع ؟ لماذا لا تغلق الحدود والتجارة مع مصر ؟ بنص ملحق إتفاقية مياه النيل هناك مليار ونصف متر مكعب يذهب لمصر من نصيب السودان كسلفة مائية منذ عام 1959م لماذا لا تطالب الحكومة بمقابل مالي أو إسترداها لري مناطق الشرق والغرب العطشي.
حتي لاننسي هناك فائض مائي يقدر بأكثر من 6 مليار متر مكعب من المياه من نصيب السودان يذهب لمصر سنوياً دون أي مقابل ! لماذا لا تعمل الحكومة ترعة من النيل الأبيض لسد حاجة الغرب السوداني من مياه الشرب وأخري من النيل الأزرق للمناطق الشرقية ؟ هذه حقوق هي الأخري مغتصبة وليست مساومات سياسية أو أوراق ضغط ! لماذا لاتوقع الحكومة على إعادة تقسيم مياه النيل مع الدول الأفريقية ؟ حتي تكون هناك عدالة لكل الدول بدون أي تمييز، وإذا كانت مصر بحاجة إلي مياه إضافية زيادةً عن حصتها المقررة لماذا لا نبيع لها المياه أو نرفض ؟! نحن أحرار فما نملك نبيع لمن نشاء ونهب بعزة وكرامة لمن نريد؟
حتي لاننسي لماذا لا يذكر الإعلامي الحكومي في نشرات الأخبار والنشرات الجوية “حلايب المحتلة” لماذا تتجنب الحديث عن حلايب المحتلة في خطابات الرئيس والمناسبات الوطنية ؟ في جواز سفرنا مكتوب لكل دول العالم عدا إسرائيل لأنها محتلة فلسطين ؟! لانريد أن ندخل في : هل أولي تراب الوطن أم التراب الفلسطيني ! ولكن لماذا لا تكتب الحكومــة ما عدا مصر فهي الأخــري دولة محتلة وغاصبة أراضي سودانية بالقوة .
بقلم: السر جميل
[email]elsir90@hotmail.com[/email] [/SIZE]
8 تعليقات
والله كما قال واحد البطن الجابتك ما بتندم عفيت منك السودان فيهو زيك ما بتجيهو عوجة الله سلمت يداك
الخائن الهندي عزالدين بقول حلايب خط احمر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يقطع الكيزان والفراعنة
[SIZE=5]وحتى لا ننسى
كلما وجدت فرصة أعيد ذكر هذه المعلومة ….ذكر باحث غربي متخصص في دراسة التاريخ والآثار أن حضارة الفراعنة بدأت في السودان ثم اتجهت شمالا واستدل على ذلك باسم مدينة الكوة التي هي في الأساس ” قواه ” وقواه هو إله الفراعنة[/SIZE]
الاستاذ السر جميل كلامك دا واضح وجميل حتي لاننسا ان السياسين الحالين
هم مشكلة كل السودانين يجب ان نعيد التفكير عدة مرات في هذا السودان لانه
بلد هبة من عند الله كبير في حجمه وموارده وللاسف الشديد الحاكمين والسياسين
لاينظرون الي اكثر من موقع كرسي الحكم وارنبة انفه ويجاملون ويتنازلون
من اجل الحكم من كل شي والمصري وغيروا نظروا لهذه المجاملة نظرة غير وهي
الاستغباء وعدم تماسك الحكومة مع المعارضة وكل يكيل للاخر بدون مراعاة
بين الحكم والوطن والشعب وتضيع لاجل مكاسب سيادية وفشخرية ونظرية لاتسمن
ولاتغني من جوع وهذا سبب ضياع الوطن واراضيه وخيراته وصدقني كل منطقة حدودية
مطموع فيها لان الحكومة مايهمها الي الجبايات والفساد في الصرف وعدم تقديم اي
خدمة وابشرك انا من الشرق طال الزمن قصر ما نتخلا عن حلايب وشلتين وابورماد
ولا عن اخوانا في سجون امريكا لا نخطف المصرين الحايمن زي الغنم في الخرطوم
هناك سؤال مشروع …لماذا تفيض كوتتنا من المياه عن حاجتنا والسودان بلد زراعي واراضيه خصبة؟؟هل زرعت كل المساحات وتم تصدير الفائض من المحاصيل؟؟ ليس هناك فائض لأن الفائض يعني انك استغليت كل المتاح وتبقى ما يزيد عن حاجتك وهذا غير صحيح..
سؤال مشروع لآخر ..الا تعاني احياء الخرطوم من انقطاع الماء الصالح للشرب (ان صالحا للشرب فعلا)؟؟
سؤال مشروع آخر ..لماذا لا تشق الترع المائية غربا الى مدينة الابيض التي تعاني من العطش منذ ايام النميري ولم تنعم بالماء الوفير الا في ايام البريطانيين(استغفر الله)
سؤال مشروع آخر لماذا لا تشق الترع لري المساحات الشاسعات الممتدة غرب الدويم الى مدينة الابيض في بوادي كردفان للزراعة والرعي والاكتفاء الذاتي .؟
سؤال مشروع ىخر لماذا لا يتم الاستفادة من مياه خور ابوحبل التي تصب في النيل الابيض لتذهب الى الاسكندرية برائحة الطين وبطعم الرمال ليستحم بها اخواتنا في شمال الوادي (نحن كلنا اخوات) لاحظ اخوات مش اخوان ههههه
المشكلة ليست مشكلة من يستفيد منك المشكلة في عدم وعي وعدم امانة مسؤولينا وليسوا القائمين على الامور حاليا بل منذ الاستقلال ..
السؤال المشروع جداً:::اذا لم يكن السودان قادرا على استغلال حصته من المياه في الوقت الحاضر أن يبيع ما يفيض من حصته الاستهلاكية الى أن يقيض الله لنا اناس يكونوا قادرين على النهوض الاقتصادي لاستغلال هذه المياه..ترك الناس الزراعة لأن الحكومة كانت مهووسة بجمع الاتاوات والرسوم ودائما يأتوا للمزارع ويقولوا له الآية ( وآتوا حقه يوم حصاده) صدق الله العظيم الى ان ترك المزارع الزراعة وأتى الى الخرطوم ليعمل في بيع الماء المبرد وغسيل السيارات وبيع الملابس المستعملة
الحمد لله زرت بلدان كثيرة في كوكب الارض والحمد لله لم ازر مصر وافتخر بذلك لأنني رأيت في المصريين ما لا يعجبني . واستغرب الى الان يوجد حزب اسمه ( الاتحادي الديمقراطي ) . الاتحاد مع مصر افضل منه تقسيم البلد الى عشرة دول . الحمد لله يوجد الكثير من المدراء السودانيين في دول الخليج هم محل اعجاب كل الجنسيات ويرأسون مصريين . وتجد المصري دائماً يستدر عطف المدير السوداني لينال ما يطلب . جميع الجنسيات في الخليج لا يحبون المصري لان المصري تعود على اللف والدوران والكذب والاحتيال والفهلوة .
برافو عليك يا السر جميل . انت سوداني اصيل وود بلد وشجاع وكتاباتك تسمع من به صمم بعكس المنبطحين . جزاك الله خيراً .
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يا السر جميل والله انت زول جميل وجميل جدا وما عندي زيادة من كدا[/B][/SIZE][/FONT]
الله عليك انك لجميل حقا لقد شرحت صدري وتنفست عميقا اسأل الله لك الصحة والتوفيق والبركة وارجو ان تكون كتاباتك شهادة تدين كل سياسي البلد وكل من يتقدم ليرشح نفسه مستقبلا فهو مدان ماذا لو اجتمع اهل السودان بقيادة كل الاحزاب واصروا على الحكومة بتنفيذ ماجاء بكاتاباتك مهما رفضت الحكومة سيرضخ تحت الضغط الشعبي وستفرح بأن تركنا الكرسي لهابس حلايب ومياه النيل وتقديم شكاوي لمكاتب محامين عالمية تتولي مسألة التعويضات عن حلفا وعن حلايب وعن المياه المغتصبة منذ عشرات السنين هذا مصدر دخل اكبر من مشروع البترول وحتى لو اتلهف احسن نلهفوا بأسنان سودانية حتى لو مافضلت لينا حاجه مالكم ومالي
كوميديا