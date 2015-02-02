الفنان الشاب شريف الفحيل (…) تفاصيل الصورة المثيرة للجدل مع إنصاف مدني!

فنان شاب وطموح كون لنفسه قاعدة جماهيرية نسبية، صاحب إطلالة مختلفة صاحبها الكثير من التساؤلات، يشكل حضورا دائما في الحفلات والمهرجانات، هو الفنان شريف الفحيل من مواليد مدينة الأبيض في العام 1990 درس بها الأساس والثانوي ومن ثم التحق بجامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا (هندسة نفط)، وتخرج من برنامج نجوم الغد بالميدالية الذهبية كما شارك في البرنامج الشهير (أغاني وأغاني)، التقيناه وجلسنا معه في حوار تناولنا من خلاله عددا من المواضيع الهامة منها فيما يتعلق بمظهره وبعض التصرفات التي يقوم بها ويتم عرضها عبر مواقع التواصل المختلفة والتي أصبحت مثيرة للجدل بالإضافة إلى مشاريعه القادمة.
*بداية..أصبح اعتمادك على (اللوك) أكثر من اعتمادك على الغناء وصرت تبحث عن (الشو) من خلال الشكل..؟
أجاب سريعا: (المظهر حاجة مطلوبة ومهمة بالنسبة للفنان في الزمن دا، لأننا في عصر الصورة والصوت والفيس بوك والفضائيات المفتوحة و لابد أن تتميز في غناك وفي كل شيء وكل الفنانين في العالم العربي بيعملوا كده، و دا كلو في إطار الاحترام وعدم الخروج من العادات والتقاليد).
*إذا ماذا كنت تقصد بدفق الماء المثلج على جسدك..؟
لست الوحيد الذي قام بهذه الحركة فقبلي قام بها عدد من النجوم ويمكن الموضوع جديد على السودانيين، ومن ناحية طبية سكب المياه الباردة على الجسم يمنع مرض ضمور الأعصاب، وهو مرض معروف.
*لكن بعد أن قمت بعرض ذلك الفعل على الفيس بوك تم انتقادك باعتبار أنها (خلعة) جديدة؟
فعلا بعض الناس انتقدوني لكن ما عارف سبب النقد، وعلى فكرة الموضوع عندي عادي جدا.
*مقاطعة.. كيف يكون عادي وأنت تضايقت عندما كتب البعض وانتقدك؟
أبدا..الانتقاد لا يضايقني وصدري رحب و لما الناس تكتب عني معناها أنا موجود.
*موجود بالسلب والإيجاب؟
لا طبعاً.
*إذاً.. ماذا عن الصورة التي جمعتك مع الفنانة إنصاف مدني وأنت تقبِّلها على خدها؟
الموضوع تم تضخيمه زيادة عن اللزوم، الموضوع عادي جدا، طلعت المسرح سلمت عليها وبرضو عادي لكن زواية الصورة اللي أخدت اللقطة بصورة غلط جابت شكل الصورة مختلف عن الواقع، والشخص الوضع الصورة عايز (يتشمشر)، وإنصاف مدني تعتبر في مقام والدتي وتجمعها علاقة طيبة وقوية مع أسرتي، يعني تاني الناس إلا تسلم من بعيد بس.
*بتفتكر إنك محسود؟
الحسد موجود في أي مجال، لكن ما شغال بالموضوع كتير لأنو الزول لو شغل نفسو بيهو ما حيتقدم، عشان كدا أحسن أركز في شغلي.
*هناك منافسة مع شقيقك هل تعتقد أنه سيقوم بسحب البساط من تحت أرجلك؟
ضحك وقال: (طبعا شقيقي لديه الإمكانات التي تؤهله بأن يصبح فنانا لأنه متميز جدا وصوته جميل وبيعزف إن شاء الله حيكون عندو مستقبل كبير، ونحن في الآخر إخوان بنتبادل الملاحظات الدقيقة جدا وننصح بعضنا البعض وإذا كانت هناك منافسة حتكون من أجل التجويد).
*أنتم كجيل من الفنانين الشباب متهمون بأنكم تسعون للشهرة سريعا دون وجود أرضية فنية ثابتة؟
طبعا أي مسيرة فنية ما بتكون بين يوم و ليلة، لازم تكون مسيرة طويلة من العمل والاجتهاد والعطاء والزول يسعى بأقصى ما عندو من إمكانات عشان يضع بصمتو وأكيد الواحد بيلاقي متاريس ومصاعب لكن بالصبر بيحقق ما يريد، وأنا ضد السعي للشهرة السريعة بدون منتوج.
*بمن تأثرت من الفنانين..؟
تأثرت بكل الغناء السوداني الجميل والفنانين الذين شكلو وجداني منهم الفنان والأستاذ حمد الريح بحكم أن والدي يعزف معه وأنا تربيت على أغنياته، وسمعي معتق من زمن الإذاعة لعدد من العمالقة أمثال الراحل محمد وردي وزيدان إبراهيم ومحمد الأمين.
*هل تسمع نفسك؟
لا.. ما بسمع نفسي نهائي وما في فنان بيسمع نفسو.
*أنت خريج (هندسة نفط).. أين أنت الآن من المجال الذي درسته؟
والله للأسف في مشكلة حقيقية لمهندسي النفط في السودان وتحديدا بعد الانفصال بقت في مشكلة البترول وأمر التوظيف أصبح صعبا، حتى الآن دفعتي ما فيها زول اشتغل في مجالو.
*ألا تتفق معي بأنك انشغلت بـ(العدادات) ؟
(في فترة ماضية قلت إنني سأفرد مساحة كافية للغناء، وفعلا انشغلت بالفن وليس العدادات، وشهادتي موجودة).
*حدثنا عن خلافك الأخير بسبب ألبوم (حبك حقيقي)؟
ببساطة شديدة الموضوع فيهو ناس عايزة شهرة وما حأذكر أساميهم عشان ما تشتهر وأنا موقفي في السليم والقضية مستمرة ورسلوا لي عدد من الوساطات عشان أتنازل عن القضية لكنني رفضت وما حأتنازل خالص لأني على حق وعندي عقودات ومستندات رسمية بطرف المحامي، ولو كان هناك مشكلة بين شاعر وشاعر تاني حقو ما يدخلوا اسمي في (كلام تافه).
*طيب.. ما هي حقيقة القبض عليك؟
لم يتم القبض على إطلاقاً، فقط توجد قضية وتم استدعائي في النيابة وأدليت بأقوالي وطلبوا مني التنازل عن القضية ورفضت وسأطالب بتعويض.
*جديدك القادم؟
سيكون هناك حفل جماهيري أعرض خلاله فيديو كليب عبارة عن أغنيتين في أغنية واحدة وبعدها سأغادر إلى الهند لإحياء حفل للجالية السودانية، ثم تصوير حلقة خاصة بعيد الأم لقناة النيل الأزرق، وأيضا حضرت سبعة أعمال للأطفال.
السوداني
1 التعليقات
1 ping
عزيزه حسن
2016/11/19 at 7:32 ص (UTC 2) رابط التعليق
واحد فاشل وعديم أخلاق..اطفال شنو اللي بنغني ليهم انت يا بتاع انصاف..عاوز تحاكي طه سليمان….ما بتلحقه.
شريف الفحيل يبعث برسائل وطنية لأبو عركي البخيت ⋆ نجمة الخرطوم
2019/04/24 at 2:05 م (UTC 2) رابط التعليق
[…] أن شريف الفحيل من مواليد مدينة الأبيض في العام 1990، ودرس بها الأساس […]