ثروة نميري ..حقائق تكشف لأول مرة !!

(لص حتي يثبت العكس) .. هكذا تنظر المجتمعات دوماً للمسؤولين في العالم الثالث ، ذات النظرة ونفس منطق التفكير حوصر الرئيس نميري عقب انتفاضة مارس/أبريل 1985م رغن انه عاد للبلاد فيما بعد وعاش في ذات المينه التي شهدت صباه (السوداني) سعت للبحث خلف ثروة نميري وممتلكاته التي تحدثت بها الشوارع ردحاً من الزمن تزامناً والذكرى الـ(47) لمايو .
قصة قصيرة
مدير ادارة المخابرات في عهد نميري العميد امن (م) حصن صالح بيومي يذهب في حديثة ل(السوداني ) ان نميري لا يملك أي ثروة ، وانه بناء علي اشارات بامتلاكه “قصوراً” في انجلترا ارسلت حكومة الانتفاضة لجنة لرؤية الاصول الخاصة بالنميري ولكن اللجنة وجدت قصرين مسجلين باسم حكومة السودان ويؤكد بيومي بانهم كانوا علي علم دقيق بسبب شراء القصرين وهو ايقاف للصرف المصاحب للوفود التي كانت تذهب الي هنالك .
استحقاق ضابط
وكشف مدير المخابرات الأسبق ان النميري كضابط بالقوات المسلحة كان له استحقاق في الخطة الإسكانية أسوة بالضباط الذين منحو قطعاً سكنية في منطقة حي الرياض الحالي ولكن النميري لم يحصل علي هذا الاستحقاق ولم يقدم بيومي تبريرات لعدم حصول النميري علي استحقاقه .
قطعة مدني
ويسجل بيومي حالة واحدة عن ثروة نميري وهي “قطعة ارض” سكنية منحت له في مدينة ود مدني، في مفارقة غريبة لرفض الراحل لقطعة سكنية في حي الرياض الحالي اسوة بالضباط لكن احد اغرباء نميري وهو الكاتب الصحفي عابدون نصر عابدون يذهب في افادته ل(السوداني) الي ان الرئيس نميري طلب من صديقة وزميلة في مجلس قيادة الثورة وحاكم الاقليم الاوسط انذاك (ابو القاسم هاشم ) منحة قطعة ارض باعتبار ان واله لديه منزل في مدينة ود مدني بالإضافة لدراسته هناك ليكلف ابو القاسم هاشم محافظ مدني ( عبد الرحيم ) باستخراج قطعة ارض للرئيس فرد علية المحافظ بان النميري ان كان يرغب في هذه القطعة كرئيس فعلية ان يصدر امرأً بذلك وسينالها ولكنهان كان يريدها كمواطن فالأمر يحتاج منه إجراءات . نميري بعد ان بلغة رد المحافظ قال انه يريد القطعة كمواطن ، واكد عابدون نصر عابدون ان قلة افراد الاسرة ساهم في حصول نميري علي درجات تفضيلية منحته قطعة الارض السكنية في مدني ، وكشف عابدون ان نميري منح القطعة فيما بعد لاتحاد مزارعي الجزيرة .
شقة القاهرة .. إفادات مثيرة
القاهرة لم تكن بعيدة عن ظنون المرتابين في ثروة نميري وتناقلت الشائعات قصة شقة يملكها الراحل في قاهرة المعز وظل امرها خافياً عن لجان المحاكم الوطنية لثروة نميري ويقول عضو لجان التحقيق والعدالة في تلك الفترة القانوني كمال الجزولي في تعليقة ل(السوداني) انه لم يرص للراحل نميري نهباً كبيراً للمال العام بل يكاد الأمر الوحيد الذي يمكن ان يؤخذ علية هو موضوع “الشقة” التي امتلكها في القاهرة وسطا عليها مساعده – مصري الجنسية – المرحوم محمد محجوب وانكر ملكيتها لنميري وقام بتسجيلها باسمة ثم انهارت العمارة علية هو واسرته بعد الانتفاضة .
المخابرات تؤكد
في المقابل يذهب بيومي الي ان نمير قام بالفعل بشراء الشقة وعقب اتمام عملية الشراء حدث جدل بينه وبين مستشاره الصحفي ” مصري الجنسية ” حول الملكية وأضاف ان “الشقة” لم تنقل الي اسم نميري وانتهت قصتها بطريقة ماسوية حيث انهارت العمارة التي تم شراء الشقة منها ولقي مستشارة الصحفي مصرعه حيث كان يقيم في شقة بذات العمارة .
حسابات
وينفي عابدون وبشده ان يكون قريبة جعفر نميري لدية أي حسابات داخلية او خارجية ويؤكد انه عقب انتفاضة 1985 أعاد ما تبقي من نثرية علاجة في الولايات المتحدة الامريكية مع الطائرة لحكومة سوار الذهب . ويلفت عابدون الي ان نميري عندما عاد للبلاد قامت الدولة بتوفير سكن خاص له في منطقة كافوري لكنة بعد أيام قليلة من اقامتة قال انه يرغب في مغادرة المنزل الي امدرمان ويؤكد ان الدولة رصدت له معاشاً شهرياً كقائد عام للجيش وكرئيس سابق للجمهورية وهو معاش يصفة عابدون (بالمحترم ويوفر حياة كريمة له ولزوجته بثينة التي تعتمد عليه ).
عبدالباسط إدريس
صحيفة السوداني
26 التعليقات
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الدنقلاوي
2016/05/25 at 3:12 م (UTC 2) رابط التعليق
يعناك وضعنا وراك يا أباعاج
نسأل الله الرحمة والمغفرة للراحل نميري
ونسأل الله أن يجود للسودان بمن يفي مثله
عاش رئيساً فقيراً ومات فقيراً
نقاااي
2016/05/25 at 3:43 م (UTC 2) رابط التعليق
باعتراف الترابي النميري الرئيس الوحيد القبل بدفن النافيات في اقل من 10 دقائق
اكبر كارثة سريطانية على جيل واجيال السودان في الشمالية والجزيرة والسبب دفن النفايات بسبب النميري
aboahmed
2016/05/26 at 4:32 م (UTC 2) رابط التعليق
وصدقت الترابي انت ….والله انت مسكين…
نصدق الدنيا دي كلها … لكن مانصدق الترابي ….
اعوذ بالله ….
Atbara
2016/05/25 at 4:23 م (UTC 2) رابط التعليق
مادام خبر دفن النفيات مصدره الترابي فذلك دليل علي أن النميري لم يدفن تلك النفيات
رحم الله أب عاج و الترابي و غفر لهما
الصريح
2016/05/25 at 4:50 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا الترابى كان اكبر كارثة حلت على السودان وهو سبب وصول هذه الطغمة الى سدة الحكم ووصول السودان لهذا الوضع المزرى .
ود نخل
2016/05/25 at 6:02 م (UTC 2) رابط التعليق
القبول بالدفن شيئ وتنفيذ عمليات الدفن شيئ آخر .
نقاااي
2016/05/26 at 9:14 ص (UTC 2) رابط التعليق
تم دفن الجزء الاول من النفايات وقبض 33 مليون دولار النميري
هوقوقو
2016/05/26 at 1:38 م (UTC 2) رابط التعليق
رحم الله ابوعاج بقدر ما قدم ونسأل الله له القبول وان يوسع له في مرقده وينزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا الموضوع كان عن ثروة النميري فتحول للنفايات والدخول في الوساوس والتهم التى لا تقدم ولا تؤخر .
haidarabturkab
2016/05/26 at 1:55 م (UTC 2) رابط التعليق
له الرحمة والمغفرة
محمد النعسان اغا
2016/05/26 at 2:52 م (UTC 2) رابط التعليق
دة اكتر رايس غبي مرة علي السودان هو سبب الدمار السودان كل دول الحول السودان اتطورت ماعدة السودان كان يمتلك امكانيات احسن من اي دولة في افريقيا لكن بسبب تخبط والحماقات هذا الرجل الغبي انشاءالله الى جهنم وبئس المصير
الكوشى
2016/05/26 at 4:35 م (UTC 2) رابط التعليق
الله يرحمه على أيامه كان أمثال عبدالواحد وعرمان أما فى جحورهم وأما فى قبورهم
ود إدريس
2016/05/26 at 4:52 م (UTC 2) رابط التعليق
رحم الله هذا الرجل .. كان ود بلد تتجسد في شخصيته كل صفات السوداني الأصيل .. شجاعاً ومقداماً ، وطنياً حتى النخاع ..
ما رأينا في عهده فساداً ومحسوبيات كما نرى اليوم ..
برانتود
2016/05/26 at 5:55 م (UTC 2) رابط التعليق
لو جيتو للحقيقة النميري – رحمه الله – كان من اعف وأنزه القادة الذين تعاقبوا على حكم السودان وإن صاحبت حكمه أخطاء تسبب فيها مستشاروه الذين وضع فيهم ثقة في غير محلها. نحن جيل مايو شهدنا خير السودان الذي لا يحلم به الجيل الحالي: التعليم والعلاج المجاني وإسكان الطلبة مع توفير الإعاشة وكمان فلوس نثريات والطبقة الوسطى كانت بخير. الأمن كان مستتباً ولم يجرؤ متمرد على تحدي الحكم المركزي كما يحدث الآن. من الشواهد أن النميري عندما جاء للعلاج في أمريكا لم يذهب للاستشفاء في المراكز الصحية الراقية والمتقدمة التي يرتادها قادة العالم، بل اختار مستشفى الكزاندريا Alexandria Hospital العام في ولاية فرجينيا (على بعد دقائق من مسكني) وفي عنبر عادي. ومما يحكى من الطرائف أن مريضاً أمريكياً كان يرقد بجانبه ظل يشكو للأطباء والعاملين في المستشفى من أن عقل الرجل به لوثة “لأنه يقول إنه رئيس السودان”. لم يصدق ان رئيس دولة يمكن أن يتلقى العلاج في مستشفى متواضع كهذا.
جزى الله النميري وكل مخلص للسودان وشعبه خير الجزاء ونسأله تعالى أن يقيض لنا حكاماً يخافونه فينا.
ودامدرمان
2016/05/26 at 6:43 م (UTC 2) رابط التعليق
أذكروا محاسن موتاكم. رحم الله النمير ورحم الله الترابي ويرحم موتانا وموتى المسلمين.
faris
2016/05/26 at 7:36 م (UTC 2) رابط التعليق
رحم الله ابو عاج رغم كل اخطائه ان كانت اخطاء الا انه لم يكن حرامى ولم يسرق ويكفيه فخرا انه مات فى منزله الذى ولد فيه
واعتبر اخطائه اخطاء المجتهد كان يفعل مايراه صحيحا وان كان مخطئا وكان بشخصية مواصفات رئيس بمعنى الكلمة مش زى
ناس قريعتى راحت
يوسف البشير
2016/05/27 at 10:21 ص (UTC 2) رابط التعليق
عليه رحمات ربى تترا
السمانى
2016/05/27 at 11:25 ص (UTC 2) رابط التعليق
نميرى انزهة رئيس وقال مايقال عنةاشاعة ذلك ما اثبتتة التحقيقات ايام انتفاضة 85 ربنا يرحمة ويتقبلة مع الصدقينةالشهداء والصالخين وحسن اولئك رفيقة
!!!زول
2016/05/27 at 5:19 م (UTC 2) رابط التعليق
قبل مايو كان نميري ضابط بحاميه جبيت شرق السودان وبعد الانقلاب تم تحويل حساباته الشخصيه من فرع بورسودان الي رئاسه بنك باركليز الخرطوم وكانت كالاتي:
*حساب جاري شخصي مكشوف بحوالي ثمانيه جنيهات .
*حساب قرض شخصي (مدبن)؟
*حساب قرض شخصي اضافي (مدين).
والقرو ض الشخصيه كانت تمنح بضمان المرتب ولاتتعدي خمسمائه جنيه بمعني اخر دخل نميري القصر الجمهوري رئيسا وهو لايماك مليما واحدا !! بل كانت عليه دين بقروض اخذها بصمان مرتبه لاتتجاوز الف جنيه . وبمعني اوضح تولي النميري السلطه وهولايملك شيئا وخرج منها علي اغلب ظني نظبف البدين وهولايملك شيئا!!! فقد قابلته بمنفاه بالقاهره في التسعينات وهو يحاول ملء فراغه ببعض اعمال التجاره كما اشيع !! وفي واقع الامر تم استغلال سمعته الحسنه والتفاف الناس حوله من بعض تجار المنسوجات المصرين لترويج بضاعتهم البائره وسط ابناء السودان المقيمن بمصر اما جعفر النميري شخصيا فلم يستفيد منها مطلقا !! الا رحم الله النميري وغفر له بقدر ماقدم واجتهد ونافح فقد كان وطنيا مخلصا .زول
ما مهم
2016/05/28 at 8:36 ص (UTC 2) رابط التعليق
هو إنقلاب عسكرى وليس ثورة ……. كما هو الحال مع إنقلاب الإنقاذ
ابو حمدي
2016/05/29 at 8:27 ص (UTC 2) رابط التعليق
الله يرحمه ويجعل قبره روضا من رياض الجنة كفاية تطبيق الشريعة وقفل البارات وقفل بيوت الدعارة الكانت منتشرة في تلك الفترة
الزبير ادم السنوسي محمد
2016/05/29 at 9:16 ص (UTC 2) رابط التعليق
آلا رحم الله السيد الرئيس المشير العادل جعفر محمد نميري واسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين
حسن السوداني
2016/05/29 at 1:26 م (UTC 2) رابط التعليق
اللهم ارحمه واغفر له واعفو عنه—-
اللهم نسالك له الفردوس الاعلي من الجنة—
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة—-
أمين يارب العالمين–
wadalbkri
2016/05/29 at 5:06 م (UTC 2) رابط التعليق
رحم الله جعفر النميري ونسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى فنحن تعلمنا في عهده وكان كل شئ مجانناً كتب كراسات حبر أقلام علاج كان رجلاً نزيهاً رحل فقيراً ونسأل الله أن يحشره في زمرة الفقراء
ابو محمد
2016/05/30 at 7:54 م (UTC 2) رابط التعليق
يرجمه الله. نزاهة الانسان ليست كافية بأن يحكم ستة عشر عاما حكما شموليا عضودا الى ان وضع رسمه وصورته على العملة السودانية متخبطا الى الشمال تارة والى اليمين تارة أخرى مما أورد البلاد الدمار جاء بالسلم التعليمي وكان دلك اول مراحل الانهيار
كان يتباهى بقوته البدنية كعيدي امين ويتخدها أسلوبا لاخافة الوزراء !!. كان عهده دموي وحصد أرواح اكثر من عشرة الف انسان في الجزيرة أبا. اول من سن محاربة المدن وتعطيل تنميتها. من أقواله عندما اقترح عليه رصف طريق عطبرة – الخرطوم:( ليه عايزينهم يجوني في الخرطوم بعجلاتهم ) خلال حكمه كثرت محاولات قلب نظام حكمه وهده ظاهرة سلبية وعدم رضا. كان رحمه الله موصوفا بالبلادة وقلة التفكير. انتهى حكمه بانتفاضة شعبية مشهودة وهدا دليل قاطع لفشله وفشل حكمه. وكحالنا من شعوب عاطفية ولما نشهده من فشل حكم الإنقاد تمنى اكثر الناس عودة حكم نميري. الله لا عاد تلك السنوات الكالحات والله يقطع حكم من اساء للسودان من جماعة الإنقاد الدين سعوا في الأرض الفساد.
ابو محمد
2016/05/30 at 11:29 م (UTC 2) رابط التعليق
اقصد يرحمه الله
نوسه
2019/01/20 at 12:54 م (UTC 2) رابط التعليق
وياتري ماذا يملك عمر البشير واسرته حاليا