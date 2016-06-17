وفاة الإذاعية نجاة كبيدة





نعت الاوساط الاعلامية الخميس الإعلامية الكبيرة والمذيعة نجاة كبيدة صاحبة الصوت المميز والمعتق والقوي وصحابة العبارة التي أصبحت سمة تميزها عن غيرها (متعكم الله بالصحة والعافية) ..

نجاة عبد الله اسماعيل ( كبيده ) دخلت الاذاعه منذ العام 1976 وتجولت في العديد من المواقع المختلفه بالاذاعه ( أدارة الاخبار والمنوعات وبرامج المغتربين وغيرها من البرامج الاخرى الاذاعيه .(

والاسم المعروف لدي المستمعين (نجاة كبيده) حين تستنطق بلهجتها لقراءه الا خبار وتقول الساده المستمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالي وبركاته وتعكم الله بالصحه والعافيه . حيث عاشت اياما جميله بحوش الاذاعه السو دانيه وفتره طيبه عانقت فيها المايكروفون مع نخبه من الافزاز والعمالقه من الاذاعيين الاستاذ عبد الرحمن احمد محمد صالح , وعلويه ادم , وسكينه عربي , وسعاد ابو عاقله , وعزيزه درويش , وصفاء محمد السيد حرك , ورجاء حسن حامد . وغيرهم من الاذاعيين .

نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويجعل الجنة مثواها.

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