مداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. المطربتين ندى القلعة وأفراح عصام يرقصن على أنغام “الما بحبونا البكرهونا يموتوا زعلانين” ويبعثن برسالة بإشارات اليد والجمهور: (مغارز شديدة وهدى عربي الليلة ما بتنوم)

2026/01/12
1cab1e56 1c0e 402a bbba e32b16cff34c

رصد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الكواليس التي صاحبت زواج إبنة المطرب المعروف عاصم البنا, الذي أقيم مساء أمس, بالقاهرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهرت إحدى اللقطات تفاعل المطربتين ندى القلعة, وأفراح عصام, مع كلمات أغنية الفنان محمد بشير, الجديدة.

القلعة, وأفراح, تفاعلن في الرقص وبعثن برسالة عبر الإشارة بإيديهن, وهو ما فسره الجمهور بأن القصد توصيل رسالة للمطربة هدى عربي.

ووفقاً لردود الأفعال, وتعليقات الجمهور فقد كتبت إحدى الصفحات الناشرة للمقطع: (مغارز شديدة وهدى عربي الليلة ما بتنوم).

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن هدى عربي, كانت دخلت في خلاف معلن مع المطربتين أفراح عصام, ومن بعدها ندى القلعة.

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/01/12