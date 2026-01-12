شاهد بالصورة والفيديو.. زواج أسطوري لإبنة الفنان عاصم البنا “رنيم” بالعاصمة المصرية القاهرة وسط حضور كبير من المطربين بقيادة ترباس وندى القلعة

احتفل الفنان السوداني, المعروف عاصم البنا, أمس الأحد, بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة, بزواج إبنته “رنيم”, وسط حضور كبير من أهل الفن والإعلام.

وبحسب مقاطع فيديو متداولة رصدها محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي تم وصف بالأسطوري حضره عدد كبير من المعازيم إمتلأت بهم قاعة الفرح.

زملاء الفنان عاصم البنا, حضروا لمشاركة زميلهم الأفراح, حيث تقدمهم الهرم كمال ترباس, والمطربة الشهيرة ندى القلعة, والمطربة الكبيرة حنان بلوبلو, إضافة لحسين الصادق, ومحمد بشير, ومهاب عثمان, وأفراح عصام, وميادة قمر الدين, وآسيا بنة.

محمد عثمان _ النيلين