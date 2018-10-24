روبوت ممرض يساعد على صرف وتحضير الوصفات الطبية للأدوية

لم يعد دور الروبوت في المستشفيات مقتصرًا على إجراء العمليات الجراحية هذه الأيام، حيث بات قادرًا أيضًا على المساعدة في عملية صرف العقاقير والأدوية الطبية الخاصة بالعلاج الكيميائي.
فقد بدأ روبوت مُمرِّض تم توظيفه في مستشفى الشعب في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين عمله في وصف الدواء الخاص بالعلاج الكيميائي، وذلك حسبما ذكرت مصادر من المستشفى المذكور يوم الثلاثاء.
ويعتبر الروبوت المذكور الأول الذي يتم استخدامه لوصف الأدوية والعقاقير الطبية بشكل أوتوماتيكي من أجل الوصفات الدوائية الخاصة بالعلاجات الكيميائية في وسط وغربي الصين. حيث تم توظيف روبوتات مشابهة في السابق في مستشفيات شانغهاي وشنتشن فقط.
وقال تشن تاو رئيس قسم التمريض في المستشفى : “حاليًا، بات الروبوت قادرا على إتمام العملية برمتها بشكل أوتوماتيكي، ولن نكون قلقين على صحتنا كممرضين، فيما سيتاح لدينا المزيد من الوقت لرعاية المرضى والعناية بهم”.
وبعد قيام الأطباء بوصف الأدوية المناسبة، يتم إرسال الوصفات الطبية إلى صيدلاني يقوم بمراجعتها ووضع لُصاقات تحتوي على رمز الاستجابة السريعة (QR) لمختلف الأدوية، وبعدها؛ سيتم إرسال الأدوية إلى غرفة صرف دواء ذكية حيث يقوم صيدلاني آخر باستخدام معدات الروبوت لمسح اللصاقات قبل أن يبدأ الروبوت بعمله.
من جانبه قال تونج رونج شنج مدير قسم الصيدلة في المستشفى المذكور: “يمضي الصيدلاني نحو 20 ثانية فقط لمساعدة الروبوت على بدء عملية صرف الدواء، فيما سيستغرق الروبوت بضع عشرة ثانية لتحضير الوصفة الطبية”، مضيفا أن استخدام الروبوت جعل من الأمور أكثر ملاءمة ودقة، وباتت صحة العاملين الطبيين في هذا المجال أكثر
أمانًا.
بوابة فيتو