«فيس بوك» تعتمد على البساطة في التصميم الجديد لـ «ماسنجر»

قررت شركة “فيس بوك” اللجوء للبساطة في تصميم الشكل الجديد لتطبيق المحادثات “فيس بوك ماسنجر”، وذلك بعد قرار الشركة بإعادة تصميم شكل التطبيق.
وأعلن ستان تشودنوفسكي، نائب رئيس “فيس بوك ماسنجر”، هذا الإعلان في مدونة، أن التغيير الجديد سيطلق عليه اسم “ماسنجر 4” وسيعتمد على البساطة لتعزيز رضا المستخدم، مضيفًا، “سنركز على التواصل والرسائل”.
وفي استفتاء أجراه “فيس بوك” حول التطبيق، أقر 71 % من الأشخاص بأن “البساطة” هي الأولوية للمستخدمين في الشكل الخارجي للتطبيق.
وفي سعيه لتبسيط التطبيق، سيقلص “ماسنجر” الخيارات المتاحة في التطبيق من 9 إلى 3 فقط، وهي “المحادثات” و”الأشخاص” و”الاكتشاف”.
كما يتيح “فيس بوك” للمستخدم تغيير ألوان المحادثات، بعد أن كان اللون الأزرق هو اللون المتاح فقط، وتتضمن الميزات القادمة “الوضع المظلم”، وهي واجهة تقلل من التوهج اللامع لشاشة جهاز المستخدم.
ووفقا لتشودنوفسكي، سيتم طرح “ماسنجر 4” في “مراحل” مما يتيح الوقت للمستخدمين لضبط التحديثات.
سكاي نيوز