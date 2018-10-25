البشير يؤكد التوقيع على اتفاقية الحريات الاربع

جدد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس المصري بالقصر الجمهوري في ختام أعمال اللجنة الرئاسية بين البلدين..
جدد حرص السودان ومصر على إزالة العوائق أمام حركة السلع والمواطنين، والتأكيد على توقيع اتفاقية الحريات الأربع لتسيير حركة المواطنين والسلع بين البلدين. وأشار إلى جهود ربط البلدين بالسكة الحديد والكهرباء التي قطعت شوطاً متقدماً.
وأكد رئيس الجمهورية حرص قيادتي البلدين على متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتكولات الموقعة بينهما، مبيناً أن السودان ومصر يمكنهما إنجاز الكثير لصالح الشعبين في التكامل والوحدة.
واعتبر البشير اجتماع اللجنة الرئاسية بين السودان ومصر خطوة أخرى نحو تمتين العلاقات الأزلية وأواصر الصداقة التي تعبر عن تطلعات الشعبين.
وقال البشير إن التعاون والتقارب بين البلدين أمر حتمي وتعبير حقيقي عن رغبة الشعبين السوداني والمصري. واعتبر زيارة السيسي والوفد الوزاري الرفيع في إطار اللجنة الرئاسية بين البلدين، بمثابة مجلس وزراء مصر بالخرطوم وتعد تعبيراً حقيقياً عن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للعلاقات السودانية المصرية وحرصهم على تطويرها وهي تمثل فرض عين علينا.
سونا.