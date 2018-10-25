الصحة: خبراء دوليين لتقصي انتشار الشيكونغونيا بكسلا

أكدت دكتورة سعاد الكارب وزيرة الدولة بوزارة الصحة انحسار حالات الإصابة بمرض الشيكونغونيا بولاية كسلا..
وأشارت في تصريحات صحفية أن الوضع في كسلا مستقر تماما وان بعض المراكز الصحية وصلت إلى مرحلة التبليغ الصفري، واخري تبلغ عن حالة واحدة أو حالتين في اليوم، موضحة أن الجهد المشترك بين وزارة الصحة الاتحادية والولائية ساهم في القضاء على المرض.
وأشارت وزيرة الدولة إلى إرسال وزارتها فريق تقصي يضم خبراء دوليين لمعرفة أسباب انتشار المرض والتحسب له مستقبلا، موضحة أن النهج العلمي المبني على البراهين العلمية هو اتجاه الوزارة مستقبلا في التعامل مع الأمراض والوبائيات لمكافحتها والوقاية منها، مشيرة إلى أن الفريق الطبي الدولي المكون من خبير دولي في مجال علم الحشرات الطبية المختص في الحميات النزفية وحمي الشيكونغونيا بروفيسور اندريا اباكيما يرافقه اختصاصي علم الوبائيات دكتور نوما بجانب مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم دكتور أحمد البشير، لإجراء عدد من البحوث والدراسات.
ولفتت إلى أن الفريق سيقوم بجولة على عدد من الولايات.
سونا.