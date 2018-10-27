مدير مستشفى العيون يحذّر من أضرار الهواتف الذكية على العين

حذّر مدير مستشفى العيون بجامعة النيلين د. “عاطف بابكر محمد علي” من خطورة استخدام الهواتف الذكية لفترات طويلة على العيون خاصة في الفترة المسائية بعد (إطفاء الإضاءة) في وقت نفذ فيه المستشفي فحصاً وكشفاً مجانياً للعيون ضمن الاحتفال بيوم البصر العالمي.
وكشف د. عاطف عن إجراء (40) عملية مياه بيضاء أسبوعياً، ونوه لاستقبال حالات من خارج الخرطوم.
وأكد مدير المستشفى وجود إقبال كبير من المرضى لليوم العلاجي، وتوقع أن يصل العدد إلى (500) مريض في حالات مختلفة معظمها مياه بيضاء، وأوصى بضرورة الكشف الدوري للصغير والكبير خاصة من وصلوا سن الأربعين، كما شدد على ضرورة الذهاب إلى الطبيب في حال حدوث احمرار بالعين أو الشعور بألم، مؤكداً مساهمة القطاع الخاص في الاحتفال بالكشف المجاني، بجانب تخفيضات في أسعار النظارات، مبيناً أن احتفال المستشفى يشمل عيادات مجانية ويوماً توعوياً بأهمية البصر والمحافظة عليه من الأمراض الخطيرة، بجانب إجراء عمليات صغيرة مجانية (مياه بيضاء)، وكشف عن ترتيبات إجراء (250) عملية مجانية بواسطة خبراء صينيين بعد أسبوعين، وقال إن عدد الحالات الوافدة للمستشفى في المتوسط تصل الى (100) حالة يومياً.
ومن جهته، كشف رئيس قسم الحول بالمستشفى “أحمد علي النمري” أن عدد حالات الحوَل بلغت (100) حالة في الشهر بواقع (20) حالة في الأسبوع معظمها من شريحة الأطفال، وأرجع أسباب الحوَل إلى خطأ بصري بجانب العامل الوراثي، وشدّد على ضرورة الكشف المبكر وقال: (كلما تأخر الكشف تزداد الحالات سوءاً).
الخرطوم ـ فاطمة عوض
صحيفة المجهر السياسي