كبر مخك.. ازاى تعدى من الضغوط النفسية بخطوات سهلة

الضغوط النفسية والاجتماعية والحياتية تحاصرنا جميعا، فلا مفر من أغلبها إلا باستخدام ذكائك فى إدارة هذه الضغوط والتعامل معها بشكل ذكى
، وهو ما يوضحه تقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي، الذى يوضح أن الضغوط أمر بديهيى، والضغط بشكل عام هو نوع من الاستجابات البديهية نتيجة التعرض لأمر ما فى الحياة.
وتابع التقرير موضحا أن الضغوط أم محتمل ومتوقع ولا ينجو منه الكثيرون، لذا عليك أن تتعلم كيف يمكن أن تفيد نفسك فى هذه الحالة، وتتجنب تأثيراتها السلبية على نفسيتك وتفكيرك، ولا تجعلها تعرقل حياتك أو تقدمك فى عملك أو دراستك، ولا شك أن تعرضك للضغوط أمر طبيعى لذا لا تقابلها بحالة من الغضب العارم أو العصبية الشديدة، فقط تعامل مع الوضع بشكل ذكى وغير سيئ .
ومن أبرز النصائح المفيدة فى حالة التعرض لضغوط كثيرة:
ـ الاهتمام بتعزيز علاقاتك الاجتماعية الشخصية، مما يجعلك أكثر حنكة وذكاء.
ـ تعلم كيفية الاسترخاء، تمارين التنفس أفضلها، اهتم بالشهيق لفترة ثم أخرج الزفير بهدوء وقوة تشعر بالتحسن.
ـ تأقلم دوما مع المشكلات التى تمر بها، فلا شك أن تأقلمك إيجابى ويجعلك غير شاعر بالضغوط ويعزز من قدراتك للتأقلم بشكل عام مع كل الأزمات.
ـ قم بإدارة وقتك بشكل جيد حتى لا تشعر بالضغط.
ـ كن مرنا ولا تكن صلبا بشدة فتتأذى.
ـ تأمل لأن التأمل يساعدك على الهدوء.
ـ مارس شعائرك الروحانية والصلاة بشكل منظم.
اليوم السابع