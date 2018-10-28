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علوم و تكنلوجيا

2018/10/28

2018/10/28


بعد سنوات من الشك .. علماء يكتشفون سحابتي الغبار الغامضتين



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تمكن علماء فلك هنغاريون، مؤخرا، من رصد سحابتي غبار غامضتين تدوران على بعد مسافة 400 ألف كيلومتر فقط من كوكب الأرض، وذلك بعد مرور سنوات طويلة شكك خلالها باحثون بوجود هذه السحب أصلا.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” فإن السحابتين جرى رصدهما أول مرة من قبل عالم الفلك البولندي، كازيمييرز كورديلوسكي سنة 1961، وتواصل الجدل بعد ذلك لعقود من الزمن حول وجودهما.

وقال باحثون في مرصد خاص بالبلد الأوروبي، إنهم استطاعوا رصد السحابتين الغامضتين بالفعل، وذلك في نقطتين شبه مستقرتين، تشكلان ما يشبه المثلث مع الأرض والقمر.

وأشاروا إلى أنهم رصدوا السحابتين، اللتين تسميان بـ”كوردي ليوسكي”، من خلال الاستعانة بنظام “فلتر” متطور، وكاميرا متقدمة، ومستشعر “CCD”، داخل المرصد.

سكاي نيوز

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