فوائد العسل الأسود.. منها الوقاية من السرطان

يعتبر العسل الأسود من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص خاصة مع إضافة الطحينة، ولكن لا يعلم الكثيرون حجم الفوائد الصحية التى تعود للجسم من العسل الأسود وذلك لإحتوائه
على عناصر غذائية من فيتامينات ومعادن وغيرها ونتعرف على فوائد العسل فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع “makemoneyyonline”.
سرعة شفاء الجروح
يساعد العسل الأسود فى سرعة شفاء الجروح، وذلك لإحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين “C”، لذلك يفضل تناول العسل يوميًا وبشكل منتظم للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية.
الوقاية من السرطان
يحتوى العسل الأسود على خصائص مضادة للفيروسات والبكتريولوجية، فضلا عن نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وبالتالي يمنع من خطر الإصابة بالسرطان ويحد من علامات الشيخوخة.
تقوية جهاز المناعة
يساعد العسل الأسود في تعزيز مناعة الجسم سواء عند الأطفال أو الرضع أو حتى كبار السن.
خفض مستوى الكوليسترول في الدم
يعمل العسل الأسود على منع إرتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم، مما يقى من بعض الأمراض مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم أو حتى السرطان.
علاج قرحة المعدة
شرب العسل الأسود يومياً، يساعد على تخفيف آلام المعدة، ويزيد من قوتها، ويقلل أعراض قرحة المعدة.
الحفاظ على صحة الكبد
للحفاظ على صحة الكبد ينصح بتناول العسل بإستمرار.
وقاية من فقر الدم
يحتوى العسل الأسود على نسبة عالية من الحديد، مما يقى من الإصابة بفقر الدم، الذى يسبب أعراض مثل الشعور بالتعب، وشحوب الجلد وتشقق الشفاه وسقوط الشعر والدوخة.
فوائد العسل الأخرى :
– يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، وبالتالي يعمل على تقوية العظام والأسنان، بالإضافة إلى إحتوائه على خصائص مضادة للالتهاب تساعد على علاج التهاب المفاصل والروماتيزم.
– يحتوى العسل الأسود على نسبة كبيرة من عنصر البوتاسيوم الذي يقوي عضلة القلب ويساعد فى الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
– يساعد على التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك .
– يساعد على تقوية الشعر وزيادة كثافته وإطالته ومنع الصلع.
– يقلل من أعراض فترة الحيض عند المرأة مثل تشنجات الرحم .
– يعالج بعض الأمراض الجلدية مثل الطفح الجلدي.
– يساعد فى علاج حب الشباب.
– يساعد على خفض ضغط الدم.
اليوم السابع