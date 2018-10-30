التهامي.. الخبراء السودانيون بالخارج يقودون تجارب ناجحة

قطع الدكتور كرار التهامي، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج بأهمية ونجاح التجارب التي قادها الخبراء والعلماء السودانيون بالخارج ..
وذلك في مختلف المجالات والتي حققت مكاسب كبيرة للوطن بالداخل والخارج، وأهمية الترويج لها وتقديمها للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي .
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بالبروفيسور نمر البشير مدير مركز بحوث الغاز بجامعة تكساس الأمريكية~عضو مجلس العلماء والخبراء السودانيين بالخارج ، وابدى التهامي خلال اللقاء استعداد جهاز المغتربين ممثلا في برنامج نقل المعرفة، لتقديم كافة التسهيلات للخبراء السودانيين بالخارج الزائرين للوطن لتقديم خدماتهم للمؤسسات السودانية المختلفة بالتنسيق مع تلك المؤسسات .
الجدير بالذكر أن البروفيسور نمر بشير كان قد شارك في مؤتمر العلماء والخبراء السودانيين بالخارج الذي نظمه جهاز المغتربين في فبراير من العام المنصرم وهو يزور البلاد ضمن وفد الجامعات الأمريكية الذي يزور السودان هذه الأيام، واوضح نمر خلال لقائه بالأمين العام لجهاز المغتربين أن زيارة الوفد تهدف إلى بحث سبل التعاون بين الجامعات الامريكية والسودانية في إطار تبادل الخبرات والبحث العلمي وتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الطب والزراعة وتحديد مستوى آليات التعاون والاستفادة من السودانيين بالجامعات الامريكية وتكوين كيان مهني للأكاديميين السودانيين بالجامعات الامريكية بهدف نقل التجارب الناجحة وتقديم العون الفني والاكاديمي للمؤسسات الاكاديمية الوطنية .
سونا.